ГПУ о деле Гандзюк: Разблокирован международный розыск Левина

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Понедельник, 20 мая 2019, 19:43

Суд заочно позволил арестовать Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня, 20.05.2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", – написала пресс-секретарь.

В ГПУ говорят, что таким образом "наконец разблокирован" международный розыск Левина.

"После вступления определения в силу Генеральной прокуратурой будет представлен экстрадиционном пакет документов Национального бюро Интерпола Украины. О.Левин будет объявлен в международный розыск", – добавила Сарган.

В комментарии "Украинской правде" она объяснила, что в декабре 2018 года ГПУ подавала ходатайство о задержании Левина, и суд удовлетворил просьбу следствия. Однако Интерпол отказался объявлять подозреваемого в розыск исключительно на основании разрешения на задержание.

В ГПУ утверждают, что санкцию на арест смогли получить только сейчас, в то же время, не объясняя конретно, какие препятствия не давали сделать этого раньше.

Дополняется... 

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