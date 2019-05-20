ГПУ о деле Гандзюк: Разблокирован международный розыск Левина

Суд заочно позволил арестовать Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня, 20.05.2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", – написала пресс-секретарь.

В ГПУ говорят, что таким образом "наконец разблокирован" международный розыск Левина.

"После вступления определения в силу Генеральной прокуратурой будет представлен экстрадиционном пакет документов Национального бюро Интерпола Украины. О.Левин будет объявлен в международный розыск", – добавила Сарган.

Юрист и знакомый погибшей активистки Маси Найем назвал сообщение пресс-секретаря ГПУ манипуляцией.

"Простите, кем разблокировано? Кто блокировал? Почему в суд не обратились еще в декабре 2018 года, когда оголтелый популизм Ю. Луценко не удержал его от разглашения данных предварительного расследования и тот сказал о подозрении Левину?" – написал юрист, отметив, что Левину якобы заранее сообщили о подозрении и позволили убежать.

В комментарии "Украинской правде" Сарган объяснила, что в декабре 2018 года ГПУ подавала ходатайство о задержании Левина, и суд удовлетворил просьбу следствия. Однако Интерпол отказался объявлять подозреваемого в розыск исключительно на основании разрешения на задержание, без согласования его ареста.

В ГПУ утверждают, что санкцию на арест смогли получить только сейчас, в то же время, не объясняя конретно, какие препятствия не давали сделать этого раньше.

Напомним: