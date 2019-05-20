ГПУ о деле Гандзюк: Разблокирован международный розыск Левина
Суд заочно позволил арестовать Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"Следственным судьей Шевченковского районного суда г. Киева сегодня, 20.05.2019 года, вынесено постановление об избрании Алексею Левину меры пресечения в виде содержания под стражей", – написала пресс-секретарь.
В ГПУ говорят, что таким образом "наконец разблокирован" международный розыск Левина.
"После вступления определения в силу Генеральной прокуратурой будет представлен экстрадиционном пакет документов Национального бюро Интерпола Украины. О.Левин будет объявлен в международный розыск", – добавила Сарган.
Юрист и знакомый погибшей активистки Маси Найем назвал сообщение пресс-секретаря ГПУ манипуляцией.
"Простите, кем разблокировано? Кто блокировал? Почему в суд не обратились еще в декабре 2018 года, когда оголтелый популизм Ю. Луценко не удержал его от разглашения данных предварительного расследования и тот сказал о подозрении Левину?" – написал юрист, отметив, что Левину якобы заранее сообщили о подозрении и позволили убежать.
В комментарии "Украинской правде" Сарган объяснила, что в декабре 2018 года ГПУ подавала ходатайство о задержании Левина, и суд удовлетворил просьбу следствия. Однако Интерпол отказался объявлять подозреваемого в розыск исключительно на основании разрешения на задержание, без согласования его ареста.
В ГПУ утверждают, что санкцию на арест смогли получить только сейчас, в то же время, не объясняя конретно, какие препятствия не давали сделать этого раньше.
Напомним:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 3 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения.
- Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
- Следствие утверждало, что доказательств против Гордеева нет.