Бурбак приніс на зустріч із Зеленським Конституцію

Лідери фракцій "Народного фронту" та "Радикальної партії" принесли до Адміністрації президента на зустріч з Володимиром Зеленським Конституцію України.

Про це повідомляє кореспондент LIGA.net.

"Із собою взяв Конституцію, де хочу ознайомити президента зі статтями 83 і 90", – повідомив журналістам лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

За його словами, рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду – це політична заява, яка не має жодного стосунку до законів.

Він нагадав, що 17 травня була заява НФ про вихід із коаліції і тоді ж стартував 30-денний термін для формування нової коаліції.

"Гарант Конституції не має права підписувати антиконституційні укази", – заявив Бурбак.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який під'їхав до АП на велосипеді, також захопив із собою екземпляр Конституції.

Він також вважає рішення Зеленського про розпуск антиконституційним, однак його політична сила готова брати участь у дострокових виборах.

Ляшко сподівався вести прямий ефір із АП, але охорона змусила його припинити трансляцію.

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