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Бурбак приніс на зустріч із Зеленським Конституцію

Вівторок, 21 травня 2019, 10:48

Лідери фракцій "Народного фронту" та "Радикальної партії" принесли до Адміністрації президента на зустріч з Володимиром Зеленським Конституцію України.

Про це повідомляє кореспондент LIGA.net.

"Із собою взяв Конституцію, де хочу ознайомити президента зі статтями 83 і 90", – повідомив журналістам лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

За його словами, рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду – це політична заява, яка не має жодного стосунку до законів.

Він нагадав, що 17 травня була заява НФ про вихід із коаліції і тоді ж стартував 30-денний термін для формування нової коаліції.

"Гарант Конституції не має права підписувати антиконституційні укази", – заявив Бурбак.

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко, який під'їхав до АП на велосипеді, також захопив із собою екземпляр Конституції.

Він також вважає рішення Зеленського про розпуск антиконституційним, однак його політична сила готова брати участь у дострокових виборах.

Ляшко сподівався вести прямий ефір із АП, але охорона змусила його припинити трансляцію.

Нагадаємо:

  • 17 травня фракція "Народного фронту" вийшла з коаліції у Верховній Раді – і спікер Андрій Парубій оголосив початок 30-денного терміну формування нової коаліції. Нібито так чинні нардепи намагалися уникнути розпуску Верховної Ради.
  • 20 травня Володимир Зеленський приніс присягу шостого президента України.
  • В інавгураційній промові він заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання, але указ про це ще не оприлюднено.
  • На 21 травня Зеленський запросив керівників фракцій консультації з питання розпуску парламенту.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВерховна РадаНародний фронтРадикальна партіяЛяшко Олег
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