Бурбак принес на встречу с Зеленским Конституцию

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Вторник, 21 мая 2019, 10:48

Лидеры фракций "Народного фронта" и "Радикальной партии" принесли в Администрацию президента на встречу с Владимиром Зеленским Конституцию Украины.

Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

"С собой взял Конституцию, где хочу ознакомить президента со статьями 83 и 90", - сообщил журналистам лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

По его словам, решение президента Владимира Зеленского распустить Верховную Раду – это политическое заявление, которое не имеет никакого отношения к законам.

Он напомнил, что 17 мая было заявление НФ о выходе из коалиции и именно 17 мая стартовал 30-дневный срок для формирования новой коалиции.

"Гарант Конституции не имеет права подписывать антиконституционные указы", – заявил Бурбак.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, который подъехал к АП на велосипеде, также захватил с собой экземпляр Конституции.

Он также считает решение Зеленского о роспуске антиконституционным, однако его политическая сила готова участвовать в досрочных выборах.

Ляшко надеялся вести прямой эфир из АП, но охрана вынудила его прекратить трансляцию.

Напомним:

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу шестого президента Украины.
  • В инаугурационной речи он заявил, что распускает Верховную Раду, но указ об этом еще не обнародован.
  • На 21 мая Зеленский пригласил руководителей фракций провести консультации по вопросу роспуска парламента.

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Темы: Зеленский Верховная Рада Народный фронт Радикальная партия Ляшко


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