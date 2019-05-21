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Шевчук подав позов, щоб повернути крісло глави КСУ

Вівторок, 21 травня 2019, 12:46

Звільнений з посади судді та глави Конституційного суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва.

Таку інформацію Українській правді підтвердив адвокат Шевчука Андрій Федур.

"Подали відповідний позов до суду. Вимагаємо визнати неправомірними дії, рішення і поновити на посаді судді і посаді голови суду", - сказав Федур.

За словами адвоката, в суд звернулися після інавгурації президента Володимира Зеленського, щоб не було жодних політичних спекуляцій.

Адвокат впевнений в тому, що Шевчука поновлять на посадах, не дивлячись на "політичні ігрища".

Справу буде слухати Окружний адміністративний суд Києва. Наразі справа знаходиться на розподілі в суді.

Сам Шевчук у Facebook заявив, що "процес буде максимально відкритим та публічним". 

"Звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом про визнання дій КСУ щодо мого звільнення незаконними, скасування постанови про звільнення, негайного поновлення мене на посадах судді та голови суду", - підтвердив звільнений суддя.

У суді підтвердили УП, що до них надійшла позовна заява. Надалі відбудеться розподіл справи.

Потім вона потрапить до судді, який протягом 5 днів прийме рішення відкривати справу чи ні.

Читайте інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.

Нагадаємо:

  • 14 травня судді Конституційного суду проголосували за звільнення Станіслава Шевчука з посади судді.
  • Приводом стало рішення комісії з етики про нібито дисциплінарні порушення в діях Шевчука.
  • Перед цим судді висловили недовіру Шевчуку, намагаючись змусити його самостійно піти з посади.
  • Замість Шевчука суд очолила Наталія Шаптала, яку у 2014 році Верховна Рада пропонувала звільнити через порушення під час президентства Януковича.
  • Сам Шевчук сказав, що вважає свою відставку злочином, "антиконституційним переворотом", за яким стоїть президент Петро Порошенко.
  • Шевчук заявив, що збирається поновлюватись на посаді через суд.
  • Після перемоги на виборах президента Володимира Зеленського з'явилися чутки про можливий зрив його інавгурації через дострокове звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КСУ.
  • Але 24 квітня судді Конституційного суду України запевнили, що з боку КСУ не буде жодних перешкод інавгурації, мовляв, приведення президента до присяги дійсно проводить голова КС, але в законі не вказана конкретна людина, а лише визначена посадова особа, яка має виконати цю процедуру.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судКонституція
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