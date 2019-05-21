Шевчук подав позов, щоб повернути крісло глави КСУ

Звільнений з посади судді та глави Конституційного суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва.

Таку інформацію Українській правді підтвердив адвокат Шевчука Андрій Федур.

"Подали відповідний позов до суду. Вимагаємо визнати неправомірними дії, рішення і поновити на посаді судді і посаді голови суду", - сказав Федур.

За словами адвоката, в суд звернулися після інавгурації президента Володимира Зеленського, щоб не було жодних політичних спекуляцій.

Адвокат впевнений в тому, що Шевчука поновлять на посадах, не дивлячись на "політичні ігрища".

Справу буде слухати Окружний адміністративний суд Києва. Наразі справа знаходиться на розподілі в суді.

Сам Шевчук у Facebook заявив, що "процес буде максимально відкритим та публічним".

"Звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом про визнання дій КСУ щодо мого звільнення незаконними, скасування постанови про звільнення, негайного поновлення мене на посадах судді та голови суду", - підтвердив звільнений суддя.

У суді підтвердили УП, що до них надійшла позовна заява. Надалі відбудеться розподіл справи.

Потім вона потрапить до судді, який протягом 5 днів прийме рішення відкривати справу чи ні.

Читайте інтерв’ю Станіслава Шевчука про його звільнення і тих, хто міг бути цьому зацікавлений.

Нагадаємо: