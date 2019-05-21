Шевчук подал иск, чтобы вернуть кресло главы КСУ
Уволенный с должности судьи и главы Конституционного суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева.
Такую информацию Украинской правде подтвердил адвокат Шевчука Андрей Федур.
"Подали соответствующий иск в суд. Требуем признать неправомерными действия, решения и восстановить в должности судьи и должности председателя суда", - сказал Федур.
По словам адвоката, в суд обратились после инаугурации президента Владимира Зеленского, чтобы не было никаких политических спекуляций.
Адвокат уверен в том, что Шевчука восстановят в должностях, несмотря на "политические игрища".
Дело будет слушать Окружной административный суд Киева. Сейчас дело находится на распределении в суде.
Сам Шевчук в Facebook заявил, что "процесс будет максимально открытым и публичным".
"Обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании действий КСУ относительно моего увольнения незаконными, отмене постановления об увольнении немедленного обновления меня на должностях судьи и председателя суда", - подтвердил уволенный судья.
В суде подтвердили УП, что к ним поступило заявление. В дальнейшем произойдет разделение дела.
Затем оно попадет к судье, который в течение 5 дней примет решение возбуждать дело или нет.
Читайте интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.
Напомним:
- 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнениеСтанислава Шевчука с должности судьи.
- Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в действиях Шевчука.
- Перед этим коллеги выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.
- Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
- Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.
- Шевчук собирается возобновляться в должности через суд.
- После победы на выборах президента Владимира Зеленского появились слухи о возможном срыве его инаугурации из-за досрочного увольнения Шевчука с должности главы КСУ.
- Но 24 апреля судья Конституционного суда Украины заверили, что со стороны КСУ не будет никаких препятствий инаугурации, мол, приведение президента к присяге действительно проводит глава КС, но в законе не указан конкретный человек, а только определено должностное лицо, которое должно выполнить эту процедуру.
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