Шевчук подал иск, чтобы вернуть кресло главы КСУ

Уволенный с должности судьи и главы Конституционного суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева.

Такую информацию Украинской правде подтвердил адвокат Шевчука Андрей Федур.

"Подали соответствующий иск в суд. Требуем признать неправомерными действия, решения и восстановить в должности судьи и должности председателя суда", - сказал Федур.

По словам адвоката, в суд обратились после инаугурации президента Владимира Зеленского, чтобы не было никаких политических спекуляций.

Адвокат уверен в том, что Шевчука восстановят в должностях, несмотря на "политические игрища".

Дело будет слушать Окружной административный суд Киева. Сейчас дело находится на распределении в суде.

Сам Шевчук в Facebook заявил, что "процесс будет максимально открытым и публичным".

"Обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании действий КСУ относительно моего увольнения незаконными, отмене постановления об увольнении немедленного обновления меня на должностях судьи и председателя суда", - подтвердил уволенный судья.

В суде подтвердили УП, что к ним поступило заявление. В дальнейшем произойдет разделение дела.

Затем оно попадет к судье, который в течение 5 дней примет решение возбуждать дело или нет.

Читайте интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.

Напомним: