Шевчук подал иск, чтобы вернуть кресло главы КСУ

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Вторник, 21 мая 2019, 12:46

Уволенный с должности судьи и главы Конституционного суда Станислав Шевчук обжаловал свое увольнение в Окружном административном суде Киева.

Такую информацию Украинской правде подтвердил адвокат Шевчука Андрей Федур.

"Подали соответствующий иск в суд. Требуем признать неправомерными действия, решения и восстановить в должности судьи и должности председателя суда", - сказал Федур.

По словам адвоката, в суд обратились после инаугурации президента Владимира Зеленского, чтобы не было никаких политических спекуляций.

Адвокат уверен в том, что Шевчука восстановят в должностях, несмотря на "политические игрища".

Дело будет слушать Окружной административный суд Киева. Сейчас дело находится на распределении в суде.

Сам Шевчук в Facebook заявил, что "процесс будет максимально открытым и публичным".

"Обратился в Окружной административный суд города Киева с иском о признании действий КСУ относительно моего увольнения незаконными, отмене постановления об увольнении немедленного обновления меня на должностях судьи и председателя суда", - подтвердил уволенный судья.

В суде подтвердили УП, что к ним поступило заявление. В дальнейшем произойдет разделение дела.

Затем оно попадет к судье, который в течение 5 дней примет решение возбуждать дело или нет.

Читайте интервью Станислава Шевчука о его увольнении и тех, кто мог быть в этом заинтересован.

Напомним:

  • 14 мая судьи Конституционного суда проголосовали за увольнениеСтанислава Шевчука с должности судьи.
  • Поводом стало решение комиссии по этике о якобы дисциплинарных нарушениях в действиях Шевчука.
  • Перед этим коллеги выразили недоверие Шевчуку, пытаясь заставить его самостоятельно уйти с должности.
  • Вместо Шевчука суд возглавила Наталья Шаптала, которую в 2014 году Верховная Рада предлагала уволить из-за нарушений во время президентства Януковича.
  • Сам Шевчук сказал, что считает свою отставку преступлением, "антиконституционным переворотом", за которым стоит президент Петр Порошенко.
  • Шевчук собирается возобновляться в должности через суд.
  • После победы на выборах президента Владимира Зеленского появились слухи о возможном срыве его инаугурации из-за досрочного увольнения Шевчука с должности главы КСУ.
  • Но 24 апреля судья Конституционного суда Украины заверили, что со стороны КСУ не будет никаких препятствий инаугурации, мол, приведение президента к присяге действительно проводит глава КС, но в законе не указан конкретный человек, а только определено должностное лицо, которое должно выполнить эту процедуру.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: суд Конституция


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