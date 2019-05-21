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Справу про розкрадання в "Держінвестпроекті" передали до суду

Вівторок, 21 травня 2019, 14:48

Національне антикорупційне бюро скерувало до суду справу з розкрадання 259,2 мільйона гривень "Держінвестпроекту".

Про це повідомляє прес-служба бюро.

У НАБУ нагадали, що у 2012 році з держбюджету виділили понад 500 мільйонів гривень для реалізації низки нацпроектів, із яких 259,2 мільйона гривень – на проекти "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022". Ці ініціативи так і не реалізували, а кошти – розікрали.

Детективи з'ясували, що ці гроші перевели під виглядом позики на рахунки компаній, підконтрольних екс-керівникам Держінвестпроекту.

Наразі на лаві підсудних перебуває 9 осіб, переважно екс-посадовці "Держінвестпроекту" та ДП "Державна інвестиційна компанія", а також двоюрідний брат екс-очільника "Держінвестпроекту" Владислава Каськіва.

Рідний брат Каськіва перебуває у розшуку.

Відзначається, що Каськіва притягнути його до кримінальної відповідальності за розкрадання коштів можливо лише за згоди Республіки Панама, "яка наразі не поспішає її надавати". 

Нагадаємо:

  • "Держінвестпроект" у 2012-2014 роках очолював Владислав Каськів.
  • У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 мільярд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні.
  • Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт.
  • З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.
  • Каськів залишив територію України, однак у листопаді 2017 року його екстрадували з Панами, а Печерський райсуд за клопотанням ГПУ обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.
  • Каськіва звільнили у залі суду, впродовж 5 днів він мав сплатити заставу 160 тисяч. 
  • Вказану суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв.
  • Також повідомлялося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку. Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.
  • ГПУ оскаржувала рішення Печерського райсуду щодо Каськіва.
  • У грудні 2017 року детективи НАБУ затримали чотирьох осіб у справі про розкрадання коштів Держінвестпроекту. 
  • У березні 2018 року детективи НАБУ встановили сьомого ймовірного учасника корупційної схеми з розкрадання коштів Держінвестпроекту, ним виявився директор ТОВ "Боржава резорт".
  • 25 червня Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід двоюрідному брату екс-голови "Держінвестпроекту" Владислава Каськіва, підозрюваному у причетності до розкрадання 259,2 мільйона гривень.

"Українська правда" в Threads

Теми: НАБУКаськівкорупція
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