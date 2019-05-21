Справу про розкрадання в "Держінвестпроекті" передали до суду
Національне антикорупційне бюро скерувало до суду справу з розкрадання 259,2 мільйона гривень "Держінвестпроекту".
Про це повідомляє прес-служба бюро.
У НАБУ нагадали, що у 2012 році з держбюджету виділили понад 500 мільйонів гривень для реалізації низки нацпроектів, із яких 259,2 мільйона гривень – на проекти "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022". Ці ініціативи так і не реалізували, а кошти – розікрали.
Детективи з'ясували, що ці гроші перевели під виглядом позики на рахунки компаній, підконтрольних екс-керівникам Держінвестпроекту.
Наразі на лаві підсудних перебуває 9 осіб, переважно екс-посадовці "Держінвестпроекту" та ДП "Державна інвестиційна компанія", а також двоюрідний брат екс-очільника "Держінвестпроекту" Владислава Каськіва.
Рідний брат Каськіва перебуває у розшуку.
Відзначається, що Каськіва притягнути його до кримінальної відповідальності за розкрадання коштів можливо лише за згоди Республіки Панама, "яка наразі не поспішає її надавати".
Нагадаємо:
- "Держінвестпроект" у 2012-2014 роках очолював Владислав Каськів.
- У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 мільярд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні.
- Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт.
- З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.
- Каськів залишив територію України, однак у листопаді 2017 року його екстрадували з Панами, а Печерський райсуд за клопотанням ГПУ обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.
- Каськіва звільнили у залі суду, впродовж 5 днів він мав сплатити заставу 160 тисяч.
- Вказану суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв.
- Також повідомлялося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку. Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.
- ГПУ оскаржувала рішення Печерського райсуду щодо Каськіва.
- У грудні 2017 року детективи НАБУ затримали чотирьох осіб у справі про розкрадання коштів Держінвестпроекту.
- У березні 2018 року детективи НАБУ встановили сьомого ймовірного учасника корупційної схеми з розкрадання коштів Держінвестпроекту, ним виявився директор ТОВ "Боржава резорт".
- 25 червня Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід двоюрідному брату екс-голови "Держінвестпроекту" Владислава Каськіва, підозрюваному у причетності до розкрадання 259,2 мільйона гривень.
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