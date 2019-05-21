Справу про розкрадання в "Держінвестпроекті" передали до суду

Національне антикорупційне бюро скерувало до суду справу з розкрадання 259,2 мільйона гривень "Держінвестпроекту".

Про це повідомляє прес-служба бюро.

У НАБУ нагадали, що у 2012 році з держбюджету виділили понад 500 мільйонів гривень для реалізації низки нацпроектів, із яких 259,2 мільйона гривень – на проекти "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022". Ці ініціативи так і не реалізували, а кошти – розікрали.

Детективи з'ясували, що ці гроші перевели під виглядом позики на рахунки компаній, підконтрольних екс-керівникам Держінвестпроекту.

Наразі на лаві підсудних перебуває 9 осіб, переважно екс-посадовці "Держінвестпроекту" та ДП "Державна інвестиційна компанія", а також двоюрідний брат екс-очільника "Держінвестпроекту" Владислава Каськіва.

Рідний брат Каськіва перебуває у розшуку.

Відзначається, що Каськіва притягнути його до кримінальної відповідальності за розкрадання коштів можливо лише за згоди Республіки Панама, "яка наразі не поспішає її надавати".

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