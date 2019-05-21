Дело о хищении в "Госинвестпроекте" передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро направило в суд дело по хищению 259,2 миллиона гривен "Госинвестпроекте".

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

В НАБУ напомнили, что в 2012 году из госбюджета выделили более 500 миллионов гривен для реализации ряда нацпроектов, из которых 259,2 миллиона гривен – на проекты "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022". Эти инициативы так и не реализовали, а средства – разворовали.

Детективы выяснили, что эти деньги перевели под видом займа на счета компаний, подконтрольных экс-руководителям Госинвестпроекта.

Сейчас на скамье подсудимых находится 9 человек, преимущественно экс-чиновники "Госинвестпроекта" и ГП "Государственная инвестиционная компания", а также двоюродный брат экс-главы "Госинвестпроекта" Владислава Каськива.

Родной брат Каськива находится в розыске.

Отмечается, что Каськива привлечь его к уголовной ответственности за хищение средств возможно только с согласия Республики Панама, "которая пока не спешит его предоставлять".

Напомним: