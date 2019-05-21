Дело о хищении в "Госинвестпроекте" передали в суд

992 просмотра
Вторник, 21 мая 2019, 14:48

Национальное антикоррупционное бюро направило в суд дело по хищению 259,2 миллиона гривен "Госинвестпроекте".

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

В НАБУ напомнили, что в 2012 году из госбюджета выделили более 500 миллионов гривен для реализации ряда нацпроектов, из которых 259,2 миллиона гривен – на проекты "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022". Эти инициативы так и не реализовали, а средства – разворовали.

Детективы выяснили, что эти деньги перевели под видом займа на счета компаний, подконтрольных экс-руководителям Госинвестпроекта.

Сейчас на скамье подсудимых находится 9 человек, преимущественно экс-чиновники "Госинвестпроекта" и ГП "Государственная инвестиционная компания", а также двоюродный брат экс-главы "Госинвестпроекта" Владислава Каськива.

Родной брат Каськива находится в розыске.

Отмечается, что Каськива привлечь его к уголовной ответственности за хищение средств возможно только с согласия Республики Панама, "которая пока не спешит его предоставлять".

Напомним:

  • В 2012 – 2014 годах Госагентство по инвестициям возглавлял Владислав Каськив.
  • В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 миллиард долларов с испанской кампанией Gas Natural по инвестициям в LNG-терминал в Украине.
  • Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт.
  • Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи, и он лыжный инструктор.
  • Каськив покинул территорию Украины, однако 1 ноября 2017 года его экстрадировали из Панамы.
  • В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генрокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.
  • Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был заплатить залог 160 тысяч. 
  • Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.
  • Также было известно, что до решения суда Каськив погасил убытки в размере почти 7,5 миллиона гривен, в нанесении которых его обвиняет прокуратура.
  • Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.
  • ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда.
  • В декабре 2017 года детективы НАБУ задержали четырех человек по делу о хищении средств Госинвестпроекта.
  • В марте 2018 года детективы НАБУ установили седьмого предполагаемого участника коррупционной схемы по хищению средств Госинвестпроекта, им оказался директор ООО "Боржава резорт".
  • 25 июня Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения двоюродному брату экс-главы "Госинвестпроекта" Владислава Каськива, подозреваемому в причастности к хищению 259,2 миллиона гривен.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: НАБУ Каськив коррупция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Аллерова еще держат под стражей - адвокат 19 мая 2019, 11:09
САП открыла дело на Лещенко из-за данных о "взятках" 16 мая 2019, 15:23
Глава НАБУ прокомментировал иски Розенблата против него и Порошенко 16 мая 2019, 00:04
Все новости
Главные новости
Советник Зеленского сказал, какого человека назначат главой АП
Стала известна официальная причина роспуска Рады
У Зеленского назвали "наиболее допустимую" дату досрочных выборов
Зеленский соберет Раду вне очереди: менять кадры и закон о выборах
Все новости
психология

17 мелочей, которые помогут людям с тревожностью чувствовать себя лучше

психология

10 очень нужных навыков, которые трудно и стоит получить

психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів