Справу Гандзюк передали в суд іншої області

Справу підозрюваних у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк передають до Покровського райсуду Дніпропетровської області.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на адвоката голови Херсонської облради Владислава Мангера Дмитра Ільченка.

За його словами, інформація про це була оприлюднена на засіданні в Херсонському міському суді.

Про передачу справи за підсудністю просила сторона обвинувачення, Верховний суд таке клопотання задовольнив, але ухвалу ще не передали до виконання до херсонського суду.

"Підставою для цього стало те, що троє з п’яти обвинувачених нібито проживають на території Покровського району Дніпропетровської області", – сказав Ільченко.

Водночас він додав, що брав участь у всіх попередніх засіданнях, і що раніше дані особи зазначали зовсім інші адреси проживання.

"Лише один з них зазначав, що зареєстрований у Дніпропетровській області. Що змінилось за цей час, нам невідомо. Чому відбулося перенесення в такий далекий район, куди далеко їхати й адвокатам, і журналістам, я не знаю", - додав адвокат.

Ільченко також зазначив, що справу передали до суду разом з угодою про визнання винуватості усіх п’ятьох обвинувачених.

Він пояснив, що зазвичай у таких випадках проводиться лише одне судове засідання із затвердженням рішення.

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