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Справу Гандзюк передали в суд іншої області

Вівторок, 21 травня 2019, 16:01

Справу підозрюваних у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк передають до Покровського райсуду Дніпропетровської області.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на адвоката голови Херсонської облради Владислава Мангера Дмитра Ільченка.

За його словами, інформація про це була оприлюднена на засіданні в Херсонському міському суді.

Про передачу справи за підсудністю просила сторона обвинувачення, Верховний суд таке клопотання задовольнив, але ухвалу ще не передали до виконання до херсонського суду.

"Підставою для цього стало те, що троє з п’яти обвинувачених нібито проживають на території Покровського району Дніпропетровської області", – сказав Ільченко.

Водночас він додав, що брав участь у всіх попередніх засіданнях, і що раніше дані особи зазначали зовсім інші адреси проживання.

"Лише один з них зазначав, що зареєстрований у Дніпропетровській області. Що змінилось за цей час, нам невідомо. Чому відбулося перенесення в такий далекий район, куди далеко їхати й адвокатам, і журналістам, я не знаю", - додав адвокат.

Ільченко також зазначив, що справу передали до суду разом з угодою про визнання винуватості усіх п’ятьох обвинувачених.

Він пояснив, що зазвичай у таких випадках проводиться лише одне судове засідання із затвердженням рішення.

Нагадаємо:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.
  • 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
  • Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
  • Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
  • Слідство стверджувало, що доказів проти Гордєєва немає.
  • 20 травня суд заочно дозволив арештувати Олексія Левіна, підозрюваного в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

"Українська правда" у Threads

Теми: напад на ГандзюксудДніпропетровська область
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