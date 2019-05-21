Дело подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк передают в Покровский райсуд Днепропетровской области.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката главы Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрия Ильченко.

По его словам, информация об этом была обнародована на заседании в Херсонском городском суде.

О передаче дела по подсудности просила сторона обвинения, Верховный суд такое ходатайство удовлетворил, но решение еще не передали в исполнение в херсонский суд.

"Основанием для этого стало то, что трое из пяти обвиняемых якобы живут на территории Покровского района Днепропетровской области", - сказал Ильченко.

При этом он добавил, что участвовал во всех предыдущих заседаниях, и ранее данные лица указывали совсем другие адреса проживания.

"Только один из них отмечал, что зарегистрирован в Днепропетровской области. Что изменилось за это время, нам неизвестно. Почему состоялось перенесение в такой далекий район, куда далеко ехать и адвокатам, и журналистам, я не знаю", - добавил адвокат.

Ильченко также отметил, что дело передали в суд вместе с соглашением о признании виновности всех пятерых обвиняемых.

Он пояснил, что обычно в таких случаях проводится только одно судебное заседание с утверждением решения.

Напомним: