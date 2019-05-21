Подозреваемых в убийстве Гандзюк будут судить в Днепропетровской области

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Вторник, 21 мая 2019, 16:01

Дело подозреваемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк передают в Покровский райсуд Днепропетровской области.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката главы Херсонского облсовета Владислава Мангера Дмитрия Ильченко.

По его словам, информация об этом была обнародована на заседании в Херсонском городском суде.

О передаче дела по подсудности просила сторона обвинения, Верховный суд такое ходатайство удовлетворил, но решение еще не передали в исполнение в херсонский суд.

"Основанием для этого стало то, что трое из пяти обвиняемых якобы живут на территории Покровского района Днепропетровской области", - сказал Ильченко.

При этом он добавил, что участвовал во всех предыдущих заседаниях, и ранее данные лица указывали совсем другие адреса проживания.

"Только один из них отмечал, что зарегистрирован в Днепропетровской области. Что изменилось за это время, нам неизвестно. Почему состоялось перенесение в такой далекий район, куда далеко ехать и адвокатам, и журналистам, я не знаю", - добавил адвокат.

Ильченко также отметил, что дело передали в суд вместе с соглашением о признании виновности всех пятерых обвиняемых.

Он пояснил, что обычно в таких случаях проводится только одно судебное заседание с утверждением решения.

 Напомним:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой.Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 2 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.  
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
  • Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения.
  • Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
  • Следствие утверждало, что доказательств против Гордеева нет.
  • 20 мая суд заочно позволил арестовать Алексея Левина, подозреваемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

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Темы: нападение на Гандзюк суд Днепропетровская область


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