До Генпрокуратури надійшла заява на Коломойського про підготовку вбивства

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Середа, 22 травня 2019, 00:09

До Генеральної прокуратури України надійшла заява громадян США Ігоря Фрумана і Льва Парнаса про погрози з боку олігарха Ігоря Коломойського.

Про це в коментарі LIGA.net заявила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Так, до нас зайшла вчора така заява до громадської приймальні", - сказала вона.

За словами Сарган, до ГПУ подали копію заяви, оскільки рішення про відкриття провадження ухвалює Держбюро розслідувань. Водночас Генпрокуратура виступає в ролі процесуального керівника.

У ДБР заявили, що на даний момент до них не надходила така заява, у Нацполіції поки не прокоментували це питання.

Адвокат громадян США Аліна Самарець підтвердила LIGA.net інформацію про подання такої заяви.

Нагадаємо:

  • Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, написали заяву у правоохоронні органи України на Ігоря Коломойського після його інтерв’ю, в якому олігарх назвав їх "аферистами" і пообіцяв "вивести на світло боже".
  • 17 травня в інтерв’ю програмі Радіо Свобода "Схеми" Коломойський назвав аферистами двох американців – Лева Парнаса та Ігоря Фрумана, які "збирають з людей гроші", прикриваючись зв’язками з Джуліані.
  • 16 травня в Україну з Ізраїлю прилетів олігарх Ігор Коломойський. Він не був в Україні з червня 2017 року і заявив, що приїхав прожити в Україні найближчі п’ять років.
  • Коломойський заявив в інтерв'ю програмі "Схеми", що ФБР, можливо, і веде розслідування стосовно нього, але воно нічим не завершиться, бо він "нічого протизаконного на території США, ЄС чи України не скоїв".
  • Раніше видання The Daily Beast з посиланням на 3 джерела повідомило, що ФБР веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського.
  • Видання також зазначає, що Ігоря Коломойського "звинувачували у замовних убивствах" (у 2015 році), а тепер вважають покровителем кандидата у президенти, коміка Володимира Зеленського.
  • Федеральне бюро розслідувань країни "не підтверджує і не заперечує існування будь-якого розслідування" проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів.
  • 10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.
  • Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".
  • Серед таких людей він назвав нардепа Сергія Лещенка. 
  • Сам Лещенко заявив, що генпрокурор Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.

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Теми: Коломойський Генпрокуратура США


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