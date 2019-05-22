До Генпрокуратури надійшла заява на Коломойського про підготовку вбивства

До Генеральної прокуратури України надійшла заява громадян США Ігоря Фрумана і Льва Парнаса про погрози з боку олігарха Ігоря Коломойського.

Про це в коментарі LIGA.net заявила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.



"Так, до нас зайшла вчора така заява до громадської приймальні", - сказала вона.

За словами Сарган, до ГПУ подали копію заяви, оскільки рішення про відкриття провадження ухвалює Держбюро розслідувань. Водночас Генпрокуратура виступає в ролі процесуального керівника.

У ДБР заявили, що на даний момент до них не надходила така заява, у Нацполіції поки не прокоментували це питання.

Адвокат громадян США Аліна Самарець підтвердила LIGA.net інформацію про подання такої заяви.

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