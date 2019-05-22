В Генпрокуратуру поступило заявление на Коломойского о подготовке убийства
Среда, 22 мая 2019, 00:09
В Генеральную прокуратуру Украины поступило заявление граждан США Игоря Фруман и Льва Парнаса об угрозах со стороны олигарха Игоря Коломойского.
Об этом в комментарии LIGA.net заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
"Да, к нам зашло вчера такое заявление в общественную приемную", - сказала она.
По словам Сарган, в ГПУ подали копию заявления, поскольку решение об открытии производства принимает Госбюро расследований. В то же время Генпрокуратура выступает в роли процессуального руководителя.
В ГБР заявили, что на данный момент к ним не поступало такое заявление, в Нацполиции пока не прокомментировали этот вопрос.
Адвокат граждан США Алина Самарец подтвердила LIGA.net информацию о подаче такого заявления.
Напомним:
- Граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани написали заявление в правоохранительные органы Украины на Игоря Коломойского после его интервью, в котором олигарх назвал их "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий".
- 17 мая в интервью программе Радио Свобода "Схемы" Коломойский назвал аферистами двух американцев - Льва Парнаса и Игоря Фрумана, которые "собирают с людей деньги", прикрываясь связями с Джулиани.
- 16 мая в Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года и заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет..
- В интервью программе "Схемы" Коломойский заявил, что ФБР, возможно, и ведет расследование в отношении него, но оно ничем не закончится, потому что он "ничего противозаконного на территории США, ЕС или Украины не совершал".
- Ранее издание The Daily Beast со ссылкой на 3 источники сообщило, что ФБР ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского.
- Издание также отмечает, что Игоря Коломойского "обвиняли в заказных убийствах" (в 2015 году), а теперь считают покровителем кандидата в президенты, комика Владимира Зеленского.
- Федеральное бюро расследований страны "не подтверждает и не отрицает существование какого-либо расследования" против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.
- 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
- Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
- Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко.
- Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.