В Генпрокуратуру поступило заявление на Коломойского о подготовке убийства

В Генеральную прокуратуру Украины поступило заявление граждан США Игоря Фруман и Льва Парнаса об угрозах со стороны олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в комментарии LIGA.net заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Да, к нам зашло вчера такое заявление в общественную приемную", - сказала она.

По словам Сарган, в ГПУ подали копию заявления, поскольку решение об открытии производства принимает Госбюро расследований. В то же время Генпрокуратура выступает в роли процессуального руководителя.

В ГБР заявили, что на данный момент к ним не поступало такое заявление, в Нацполиции пока не прокомментировали этот вопрос.

Адвокат граждан США Алина Самарец подтвердила LIGA.net информацию о подаче такого заявления.

Напомним: