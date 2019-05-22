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Богдан: Олігархи вже не керують країною, не через АП

Середа, 22 травня 2019, 08:38
Богдан: Олігархи вже не керують країною, не через АП

Голова Адміністрації президента Андрій Богдан упевнений, що після президентських виборів 2019 року олігархи вже не будуть керувати країною.

За його словами, вони хочуть однакових правил гри з іншими громадянами.

"Точно вже олігархи не керують країною, власне вибори це поміняли", – сказав він в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Чи будуть вони впливати на життя суспільства? Точно не через Адміністрацію президента", – запевнив Богдан, якого пов’язують із бізнесменом Ігорем Коломойським.

"І я, як ніхто у цій країні, можу вам сказати: мені здається, що олігархи вже хочуть однакових правил гри з іншими громадянами. Бо щойно ти починаєш думати, що найкращий і найрозумніший, у тебе починаються проблеми", – додав він.

Богдан стверджує, що у "того, хто буде діяти на шкоду суспільству й українському народу, будуть виникати проблеми".

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Нагадаємо:

  • Андрій Богдан був юристом олігарха Ігоря Коломойського і радником Володимира Зеленського під час передвиборної кампанії.
  • У другий день свого президентства, 21 травня, Зеленський призначив Богдана головою Адміністрації президента.
  • Після цього Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.
  • Коломойський повернувся з Ізраїлю в ніч на 16 травня після дворічної відсутності в Україні.
  • 21 травня він заявив, що ще не зустрічався з Володимиром Зеленським, але привітав його з перемогою на виборах та вступом на посаду президента смс-кою.

"Українська правда" в Threads

Теми: Адміністрація президентаЗеленськийолігархиБогдан
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