Богдан: Олігархи вже не керують країною, не через АП

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Середа, 22 травня 2019, 08:38

Голова Адміністрації президента Андрій Богдан упевнений, що після президентських виборів 2019 року олігархи вже не будуть керувати країною.

За його словами, вони хочуть однакових правил гри з іншими громадянами.

"Точно вже олігархи не керують країною, власне вибори це поміняли", – сказав він в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Чи будуть вони впливати на життя суспільства? Точно не через Адміністрацію президента", – запевнив Богдан.

"І я, як ніхто у цій країні, можу вам сказати: мені здається, що олігархи вже хочуть однакових правил гри з іншими громадянами. Бо щойно ти починаєш думати, що найкращий і найрозумніший, у тебе починаються проблеми", – додав він.

Богдан стверджує, що у "того, хто буде діяти на шкоду суспільству й українському народу, будуть виникати проблеми".

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Нагадаємо:

  • Андрій Богдан був юристом олігарха Ігоря Коломойського і радником Володимира Зеленського під час передвиборної кампанії.
  • У другий день свого президентства, 21 травня, Зеленський призначив Богдана головою Адміністрації президента.
  • Після цього Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.

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Теми: Адміністрація президента Зеленський олігархи Богдан


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