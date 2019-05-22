Богдан: Олигархи уже не управляют страной, не через АП

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Среда, 22 мая 2019, 08:38

Глава Администрации президента Андрей Богдан уверен, что после президентских выборов 2019 года олигархи уже не будут управлять страной.

По его словам, они хотят одинаковых правил игры с другими гражданами.

"Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли", – сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через Администрацию президента" – заверил Богдан.

"И я, как никто в этой стране, могу вам сказать: мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами. Потому что как только ты начинаешь думать, что самый лучший и самый умный, у тебя начинаются проблемы", – добавил он.

Богдан утверждает, что у "того, кто будет действовать во вред обществу и украинскому народу, будут возникать проблемы".

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Напомним:

  • Андрей Богдан был юристом олигарха Игоря Коломойского и советником Владимира Зеленского во время предвыборной кампании.
  • Во второй день своего президентства, 21 мая, Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента.
  • После этого Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.

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Темы: Администрация президента Зеленский олигархи Богдан


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