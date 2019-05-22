Богдан: Олигархи уже не управляют страной, не через АП
Глава Администрации президента Андрей Богдан уверен, что после президентских выборов 2019 года олигархи уже не будут управлять страной.
По его словам, они хотят одинаковых правил игры с другими гражданами.
"Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли", – сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через Администрацию президента" – заверил Богдан, которого связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.
"И я, как никто в этой стране, могу вам сказать: мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами. Потому что как только ты начинаешь думать, что самый лучший и самый умный, у тебя начинаются проблемы", – добавил он.
Богдан утверждает, что у "того, кто будет действовать во вред обществу и украинскому народу, будут возникать проблемы".
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Напомним:
- Андрей Богдан был юристом олигарха Игоря Коломойского и советником Владимира Зеленского во время предвыборной кампании.
- Во второй день своего президентства, 21 мая, Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента.
- После этого Богдан заявил, что приостанавливает свою адвокатскую деятельность.
- Коломойский вернулся из Израиля в ночь на 16 мая после двухлетнего отсутствия в Украине.
- 21 мая он заявил, что еще не встречался с Владимиром Зеленским, но поздравил его с победой на выборах и вступлением в должность президента смс-кой.