Саакашвілі просить Зеленського повернути йому громадянство

Адвокат екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що передав в Адміністрацію президента звернення Саакашвілі, у якому він просить повернути йому громадянство України.

Про це Чорнолуцький повідомив у Facebook.

"Настала нова епоха - новий президент! Тому, cьогодні був в Адміністрації президента України та, як його адвокат подав на ім’я президента Володимира Зеленського звернення Саакашвілі, щодо відновлення справедливості та повернення українського громадянства", - написав адвокат.

У зверненні Саакашвілі наголошує, що його незаконно позбавили громадянства.

"Всі юристи стверджують, що позбавлення мене українського громадянства незаконно, так як за Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства", - зазначає екс-губернатора Одещини.

Водночас він стверджує, що йому не потрібні "жодні посади і преференції".

Саакашвілі запевнив Зеленського, що у разі появи сумнівів, президент може передати розпорядження голові Державної прикордонної служби про те, що вінмає право в'їхати в Україну, щоб самому захистити свої права в суді.

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