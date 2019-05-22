Саакашвілі просить Зеленського повернути йому громадянство
Адвокат екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що передав в Адміністрацію президента звернення Саакашвілі, у якому він просить повернути йому громадянство України.
Про це Чорнолуцький повідомив у Facebook.
"Настала нова епоха - новий президент! Тому, cьогодні був в Адміністрації президента України та, як його адвокат подав на ім’я президента Володимира Зеленського звернення Саакашвілі, щодо відновлення справедливості та повернення українського громадянства", - написав адвокат.
У зверненні Саакашвілі наголошує, що його незаконно позбавили громадянства.
"Всі юристи стверджують, що позбавлення мене українського громадянства незаконно, так як за Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства", - зазначає екс-губернатора Одещини.
Водночас він стверджує, що йому не потрібні "жодні посади і преференції".
Саакашвілі запевнив Зеленського, що у разі появи сумнівів, президент може передати розпорядження голові Державної прикордонної служби про те, що вінмає право в'їхати в Україну, щоб самому захистити свої права в суді.
Нагадаємо:
- 29 квітня президент РФ Володимир Путін виступив за повернення українського громадянства екс-президенту Грузії Міхеїлу Саакашвілі.
- За словами Путіна, Саакашвілі був "незаконно позбавлений громадянства, висланий незаконно з країни" і "його слід було б повернути і відновити його в порушених правах".
- 21 квітня Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до уповноважених органів влади в Україні з проханням зняти обмеження на його в'їзд.
- У відповідь державна прикордонна служба наголосила, що Саакашвілі не має підстав для законного в'їзду на територію України.
- Коментуючи це, Саакашвілі заявив: "Поки Порошенко президент, я і не очікував від Прикордонної служби іншої відповіді. Нічого, ще трошки потерплю після стількох місяців очікування".
- Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
- Саакашвілі пообіцяв повернутися до України і був не проти посісти посаду прем’єра.
- Наразі Саакашвілі оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
- Пізніше він заявляв, що повернеться до Грузії, а також запропонував екс-президенту Георгію Маргвелашвілі повернути йому грузинське громадянство.
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