Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство

Адвокат экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что передал в Администрацию президента обращение Саакашвили, в котором он просит вернуть ему гражданство Украины.

Об этом Чернолуцкий сообщил в Facebook.

"Наступила новая эпоха - новый президент! Поэтому, сегодня был в Администрации президента Украины и, как его адвокат подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили, по восстановлению справедливости и возвращения украинского гражданства", - написал адвокат.

В обращении Саакашвили заявляет, что его незаконно лишили гражданства.

"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - отмечает экс-губернатора Одесской области.

В то же время он утверждает, что ему не нужны "никакие должности и преференции".

Саакашвили заверил Зеленского, что в случае появления сомнений, президент может передать распоряжение председателю Государственной пограничной службы о том, что он имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

Напомним: