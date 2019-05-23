Представник Зеленського в парламенті пропонує скоротити кількість нардепів
Четвер, 23 травня 2019, 06:06
Кількість народних депутатів Верховної Ради варто переглянути, оскільки населення України скоротилося.
Про це заявив представник президента у парламенті Руслан Стефанчук в інтерв'ю LB.ua.
"Сьогодні обговорюють кількість депутатів: 450 - це багато чи мало. Є європейські норми представництва. Коли нас було 52 мільйони, то було досить, а коли ми після перепису населення побачимо, що нас 30 мільйонів, то для чого нам 450 депутатів? Тоді ми можемо говорити, що норми представництва порушені і кількість народних депутатів треба переглянути ", - розповів Стефанчук.
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Нагадаємо:
- 20 травня новоспечений президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання, а 21 травня видав відповідний указ із датою перевиборів 21 липня.
- Приводом до розпуску у Зеленського назвали "відсутність коаліції".
- При цьому президент зустрівся з лідерами фракцій щодо перевиборів і домовився про проведення позачергового засідання парламенту 22 травня для зміни виборчого законодавства.
- Однак 22 травня Верховна Рада не внесла навіть до порядку денного законопроект президента України щодо зміни виборчого законодавства, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.
- Спікер Андрій Парубій закрив засідання парламенту до 28 травня.