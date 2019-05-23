Представитель Зеленского в парламенте предлагает сократить количество нардепов
Четверг, 23 мая 2019, 06:06
Количество народных депутатов Верховной Рады стоит пересмотреть, поскольку население Украины сократилось.
Об этом заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук в интервью LB.ua.
"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 - это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 миллиона, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть", - рассказал Стефанчук.
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Напомним:
- 20 мая новоиспеченный президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва, а 21 мая издал соответствующий указ с датой перевыборов 21 июля.
- Поводом для роспуска у Зеленского назвали "отсутствие коалиции".
- При этом президент встретился с лидерами фракций относительно перевыборов и договорился о проведении внеочередного заседания парламента 22 мая для изменения избирательного законодательства.
- Однако 22 мая Верховная Рада не внесла даже в повестку дня законопроект президента по изменению избирательного законодательства, предусматривающий введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.
- Спикер Андрей Парубий закрыл заседание парламента до 28 мая.