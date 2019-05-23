Кравчук підтримав Зеленського щодо розпуску Ради

Перший президент Леонід Кравчук заявив, що президент Володимир Зеленський діяв адекватно, розпустивши Верховну Раду, оскільки парламент і вся стара влада не збирається співпрацювати з главою держави.

Про це він сказав журналістам, передає Liga.net.

"Він (Зеленський - ред.) діє відповідно до ситуації, яка склалася. У Верховної Ради на сьогоднішній день рейтинг 4-5%, народ не довіряє Верховній Раді. Зважаючи на бажанням українського народу, президент діє адекватно. А опір є і буде", - розповів Кравчук.

При цьому перший український президент назвав "базаром" засідання Ради, на якому депутати не поставили до порядку денного його законопроекти.

"Це свідчить про те, що Верховна Рада і в цілому стара влада не збирається конструктивно співпрацювати з президентом", - додав Кравчук.

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