Кравчук підтримав Зеленського щодо розпуску Ради
Перший президент Леонід Кравчук заявив, що президент Володимир Зеленський діяв адекватно, розпустивши Верховну Раду, оскільки парламент і вся стара влада не збирається співпрацювати з главою держави.
Про це він сказав журналістам, передає Liga.net.
"Він (Зеленський - ред.) діє відповідно до ситуації, яка склалася. У Верховної Ради на сьогоднішній день рейтинг 4-5%, народ не довіряє Верховній Раді. Зважаючи на бажанням українського народу, президент діє адекватно. А опір є і буде", - розповів Кравчук.
При цьому перший український президент назвав "базаром" засідання Ради, на якому депутати не поставили до порядку денного його законопроекти.
"Це свідчить про те, що Верховна Рада і в цілому стара влада не збирається конструктивно співпрацювати з президентом", - додав Кравчук.
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Нагадаємо:
- Раніше перший президент України Леонід Кравчук порадив новообраному президентові Володимиру Зеленському повністю змінити всю владу, не поспішати з кадровими рішеннями і не мати у владі сватів, кумів, братів і бізнес-партнерів.
- 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду 8 скликання, а 21 травня видав відповідний указ із датою перевиборів 21 липня.
- Приводом до розпуску у Зеленського назвали "відсутність коаліції".
- При цьому президент зустрівся з лідерами фракцій щодо перевиборів і домовився про проведення позачергового засідання парламенту 22 травня для зміни виборчого законодавства.
- Однак 22 травня Верховна Рада не внесла навіть до порядку денного законопроект президента України щодо зміни виборчого законодавства, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи і зниження прохідного бар'єру до 3%.
- Спікер Андрій Парубій закрив засідання парламенту до 28 травня.