Кравчук поддержал Зеленского относительно роспуска Рады
Первый президент Леонид Кравчук заявил, что президент Владимир Зеленский действовал адекватно, распустив Верховную Раду, поскольку парламент и вся старая власть не собирается сотрудничать с главой государства.
Об этом он сказал журналистам, передает Liga.net.
"Он (Зеленский - ред.) действует в соответствии с ситуацией, которая сложилась. У Верховной Рады на сегодняшний день рейтинг 4-5%, народ не доверяет Верховной Раде. Учитывая желание украинского народа, президент действует адекватно. А сопротивление есть и будет" , - рассказал Кравчук.
При этом первый украинский президент назвал "базаром" заседание Рады, на котором депутаты не поставили в повестку дня его законопроекты.
"Это свидетельствует о том, что Верховная Рада и в целом старая власть не собирается конструктивно сотрудничать с президентом", - добавил Кравчук.
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Напомним:
- Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому полностью изменить всю власть, не спешить с кадровыми решениями и не иметь во власти сватов, кумовьев, братьев и бизнес-партнеров.
- 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва, а 21 мая издал соответствующий указс датой перевыборов 21 июля.
- Поводом для роспуска у Зеленского назвали "отсутствие коалиции".
- При этом президент встретился с лидерами фракций относительно перевыборов и договорился о проведении внеочередного заседания парламента 22 мая для изменения избирательного законодательства.
- Однако 22 мая Верховная Рада не внесла даже в повестку дня законопроект президента по изменению избирательного законодательства, предусматривающий введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%.
- Спикер Андрей Парубий закрыл заседание парламента до 28 мая.