Кравчук поддержал Зеленского относительно роспуска Рады

Первый президент Леонид Кравчук заявил, что президент Владимир Зеленский действовал адекватно, распустив Верховную Раду, поскольку парламент и вся старая власть не собирается сотрудничать с главой государства.

Об этом он сказал журналистам, передает Liga.net.

"Он (Зеленский - ред.) действует в соответствии с ситуацией, которая сложилась. У Верховной Рады на сегодняшний день рейтинг 4-5%, народ не доверяет Верховной Раде. Учитывая желание украинского народа, президент действует адекватно. А сопротивление есть и будет" , - рассказал Кравчук.

При этом первый украинский президент назвал "базаром" заседание Рады, на котором депутаты не поставили в повестку дня его законопроекты.

"Это свидетельствует о том, что Верховная Рада и в целом старая власть не собирается конструктивно сотрудничать с президентом", - добавил Кравчук.

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