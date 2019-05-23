Экс-кандидат в президенты говорит, что обжаловал роспуск Рады

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Четверг, 23 мая 2019, 11:56

Экс-кандидат в президенты и экс-советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявляет, что его политическая партия обжаловала указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом Данилюк написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Гражданское движение "Спильна справа" подало жалобу в Верховный суд.

Указ президента Зеленского его бывший конкурент называет незаконним.

"Выборы должны происходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский. Не надо держать украинцев за дураков, которые не понимают ваши договорняки", – написал Данилюк.

Напомним:

  • 21 мая Зеленский издал указ о роспуске Рады. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
  • Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрей Парубий о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
  • Он просил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.
  • Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.
  • Александр Данилюк – бывший советник министра обороны Валерия Гелетея и координатор общественного движения "Спільна справа". В 2014 году он с соратниками захватывал министерства юстиции, энергетики и аграрной политики (из последнего их выгнали). Данилюк был объявлен в розыск, после чего покидал Украину.
  • Данилюк был зарегистрирован кандидатом в президенты на выборах 2019 года.

Украинская правда

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