Экс-кандидат в президенты говорит, что обжаловал роспуск Рады
Экс-кандидат в президенты и экс-советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявляет, что его политическая партия обжаловала указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Об этом Данилюк написал на своей странице в Facebook.
По его словам, Гражданское движение "Спільна справа" подало жалобу в Верховный суд.
Указ президента Зеленского его бывший конкурент называет незаконним.
"Выборы должны происходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский. Не надо держать украинцев за дураков, которые не понимают ваши договорняки", – написал Данилюк.
В то же время, по данным "Украинской правды", в Кассационный административный суд, который входит в состав Верховного суда, иск "Спільної справи" пока не поступал.
Напомним:
- 21 мая Зеленский издал указ о роспуске Рады. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
- Зеленский написал обращение к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента.
- Он просил проголосовать за внесение изменений в закон о выборах народных депутатов – отменить мажоритарную часть выборов в ВР и снизить проходной барьер до 3%.
- Однако 22 мая Верховная Рада провалила законопроекты президента и даже не внесла их в повестку дня.
- Александр Данилюк – бывший советник министра обороны Валерия Гелетея и координатор общественного движения "Спільна справа". В 2014 году он с соратниками захватывал министерства юстиции, энергетики и аграрной политики (из последнего их выгнали). Данилюк был объявлен в розыск, после чего покидал Украину.
- Данилюк был зарегистрирован кандидатом в президенты на выборах 2019 года.