Экс-кандидат в президенты говорит, что обжаловал роспуск Рады

Экс-кандидат в президенты и экс-советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявляет, что его политическая партия обжаловала указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом Данилюк написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Гражданское движение "Спильна справа" подало жалобу в Верховный суд.

Указ президента Зеленского его бывший конкурент называет незаконним.

"Выборы должны происходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский. Не надо держать украинцев за дураков, которые не понимают ваши договорняки", – написал Данилюк.

Напомним: