Справа проти Лещенка: депутат каже, що в нього заберуть мандат

Народний депутат Сергій Лещенко каже, що фракція Блоку Петра Порошенка, з якої він вийшов, планує позбавити його мандата.

Про це народний обранець заявив журналістам перед допитом у Генеральній прокуратурі.

"Згідно з інформацією, яка в мене наявна, найближчими днями буде проведено кулуарний з’їзд блоку Порошенка, в якому буде прийнято рішення про відкликання в мене депутатського мандата", – сказав Лещенко.

Позбавити мандата його нібито мають у п’ятницю 24 травня.

Нардеп стверджує, що після цього Генеральна прокуратура "почне активні дії" щодо його переслідування.

"У зв’язку з цим я звертаюсь до ГПУ. Я розумію, що ви боялись йти з доказами в парламент, щоб знімати імунітет (для оголошення депутатові підозри необхідний дозвіл Верховної Ради – УП), хоча я вас до цього максимально закликав. Зараз ви мене позбавите депутатського мандату і почнете нарешті свої слідчі дії. Я з великою радістю прошу це робити швидше, не затягуйте час, робіть це як можна активніше, будь ласка", – додав Лещенко.

Він обіцяє не переховуватись від правоохоронців.

Справи проти себе депутат вважає "змовою" чиновників "з метою збереження посад". Зокрема, він назвав генерального прокурор Юрія Луценка та його заступника, очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Після спілкування з журналістами депутат пішов на допит до ГПУ щодо можливого розголошення ним даних досудового розслідування у справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, де фігурує політтехнолог Пол Манафорт.

Народний обранець також заявив, що приніс правоохоронцям докази зі справи Манафорта, які вже перевірило американське слідство. У документах та інших носіях, за словами Лещенка, містяться дані також про українських посадовців.

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