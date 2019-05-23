Дело против Лещенко: депутат говорит, что у него заберут мандат

Народный депутат Сергей Лещенко говорит, что фракция Блока Петра Порошенко, из которой он вышел, планирует лишить его мандата.

Об этом народный избранник заявил журналистам перед допросом в Генеральной прокуратуре.

"Согласно информации, которая у меня имеется, в ближайшие дни будет проведен кулуарный съезд блока Порошенко, в котором будет принято решение об отзыве у меня депутатского мандата", – сказал Лещенко.

Лишить мандата его якобы должны в пятницу 24 мая.

Нардеп утверждает, что после этого Генеральная прокуратура "начнет активные действия" по его преследованию.

"В связи с этим я обращаюсь к ГПУ. Я понимаю, что вы боялись идти с доказательствами в парламент, чтобы снимать иммунитет (для объявления депутату подозрения необходимо разрешение Верховной Рады – УП), хотя я вас к этому максимально призывал. Сейчас вы меня лишите депутатского мандата и начнете наконец свои следственные действия. Я с большой радостью прошу делать скорее, не затягивайте время, делайте это как можно активнее, пожалуйста", – добавил Лещенко.

Он обещает не скрываться от правоохранителей.

Дела против себя депутат считает "заговором" чиновников "в целях сохранения должностей". В частности, он назвал генерального прокурора Юрия Луценко и его заместителя, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

После общения с журналистами депутат пошел на допрос в ГПУ относительно возможного разглашения им данных досудебного расследования по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов, где фигурирует политтехнолог Пол Манафорт.

Народный избранник также заявил, что принес правоохранителям доказательства по делу Манафорта, которые уже проверило американское следствие. В документах и ​​других носителях, по словам Лещенко, содержатся данные также об украинских чиновников.

Напомним: