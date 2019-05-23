Дело против Лещенко: депутат говорит, что у него заберут мандат
Народный депутат Сергей Лещенко говорит, что фракция Блока Петра Порошенко, из которой он вышел, планирует лишить его мандата.
Об этом народный избранник заявил журналистам перед допросом в Генеральной прокуратуре.
"Согласно информации, которая у меня имеется, в ближайшие дни будет проведен кулуарный съезд блока Порошенко, в котором будет принято решение об отзыве у меня депутатского мандата", – сказал Лещенко.
Лишить мандата его якобы должны в пятницу 24 мая.
Нардеп утверждает, что после этого Генеральная прокуратура "начнет активные действия" по его преследованию.
"В связи с этим я обращаюсь к ГПУ. Я понимаю, что вы боялись идти с доказательствами в парламент, чтобы снимать иммунитет (для объявления депутату подозрения необходимо разрешение Верховной Рады – УП), хотя я вас к этому максимально призывал. Сейчас вы меня лишите депутатского мандата и начнете наконец свои следственные действия. Я с большой радостью прошу делать скорее, не затягивайте время, делайте это как можно активнее, пожалуйста", – добавил Лещенко.
Он обещает не скрываться от правоохранителей.
Дела против себя депутат считает "заговором" чиновников "в целях сохранения должностей". В частности, он назвал генерального прокурора Юрия Луценко и его заместителя, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.
После общения с журналистами депутат пошел на допрос в ГПУ относительно возможного разглашения им данных досудебного расследования по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов, где фигурирует политтехнолог Пол Манафорт.
Народный избранник также заявил, что принес правоохранителям доказательства по делу Манафорта, которые уже проверило американское следствие. В документах и других носителях, по словам Лещенко, содержатся данные также об украинских чиновников.
Напомним:
- 22 мая народные депутаты Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Мустафа Найем и Аркадий Корнацкий окончательно вышли из фракции БПП. Первые трое подали соответствующие заявления еще 28 февраля.
- Так что нардепы были избраны в парламент по спискам БПП, выход из фракции может быть основанием для лишения их мандата.
- Генпрокурор Юрий Луценко на брифинге 14 мая заявил, что нардепу Сергею Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе экс-президента Виктора Януковича.
- Лещенко отметил, что предоставит всю необходимую информацию о "черной бухгалтерии" ПР во время допроса, который призвал сделать публичным.
- 16 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследование якобы по факту возможного получения взяток Лещенко.
- 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
- В документах также фигурировал американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт который позже из-за скандала с "черной бухгалтерией" был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа.
- Позже Лещенко рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.
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