Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Народний фронт" підписав подання до КС, щоб скасувати указ Зеленського

Четвер, 23 травня 2019, 13:57
Народний фронт підписав подання до КС, щоб скасувати указ Зеленського

Фракція "Народний фронт" підписала подання до Конституційного суду щодо відповідності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів.

Про це 23 травня повідомляється на сайті партії.

"Народний фронт" закликає народних депутатів всіх фракцій Верховної Ради невідкладно долучитися до підписання подання до Конституційного cуду щодо відповідності указу президента "Про дострокове припинення повноважень ВРУ та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що депутати фракції "Народний фронт" вже поставили свої підписи.

"Підписання цього подання є політичним і громадянським обов’язком кожного члена парламенту, оскільки мова йде про факт порушення Конституції найвищою посадовою особою держави – президентом", - заявили в НФ.

Читайте також: Що мертве, померти не може. Як "Народний фронт" вийшов з коаліції і заблокував розпуск Ради

Нагадаємо:

  • 17 травня фракція "Народний фронт" вийшла із парламентської коаліції. На формування нової коаліції відводиться 30 днів.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
  • 21 травня Зеленський видав указ про розпуск Ради. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • 23 травня указ набув чинності.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКонституціясудВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Зеленський
У Росії може бути ще один заколот – Зеленський
Зеленський: Не хочу їхати до Вільнюса задля розваги, Україна має отримати гарантії безпеки
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: