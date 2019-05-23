"Народний фронт" підписав подання до КС, щоб скасувати указ Зеленського

Фракція "Народний фронт" підписала подання до Конституційного суду щодо відповідності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів.

Про це 23 травня повідомляється на сайті партії.

"Народний фронт" закликає народних депутатів всіх фракцій Верховної Ради невідкладно долучитися до підписання подання до Конституційного cуду щодо відповідності указу президента "Про дострокове припинення повноважень ВРУ та призначення позачергових виборів" від 21 травня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що депутати фракції "Народний фронт" вже поставили свої підписи.

"Підписання цього подання є політичним і громадянським обов’язком кожного члена парламенту, оскільки мова йде про факт порушення Конституції найвищою посадовою особою держави – президентом", - заявили в НФ.

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