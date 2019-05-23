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"Народный фронт" подписал представление в КС, чтобы отменить указ Зеленского

Четверг, 23 мая 2019, 13:57
Народный фронт подписал представление в КС, чтобы отменить указ Зеленского

Фракция "Народный фронт" подписала представление в Конституционный суд о соответствии указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Об этом 23 мая сообщается на сайте партии.

"Народный фронт" призывает народных депутатов всех фракций Верховной Рады безотлагательно присоединиться к подписанию представления в Конституционный суд о соответствии указа президента "О досрочном прекращении полномочий ВРУ и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что депутаты фракции "Народный фронт" уже поставили свои подписи.

"Подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства - президентом", - заявили в НФ.

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Напомним:

  • 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции. На формирование новой коалиции отводится 30 дней.
  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
  • 21 мая Зеленский издал указ о роспуске Рады. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • 23 мая указ вступил в силу.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКонституциясудВерховная Рада
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