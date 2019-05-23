"Народный фронт" подписал представление в КС, чтобы отменить указ Зеленского
Фракция "Народный фронт" подписала представление в Конституционный суд о соответствии указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.
Об этом 23 мая сообщается на сайте партии.
"Народный фронт" призывает народных депутатов всех фракций Верховной Рады безотлагательно присоединиться к подписанию представления в Конституционный суд о соответствии указа президента "О досрочном прекращении полномочий ВРУ и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что депутаты фракции "Народный фронт" уже поставили свои подписи.
"Подписание этого представления является политическим и гражданским долгом каждого члена парламента, поскольку речь идет о факте нарушения Конституции высшим должностным лицом государства - президентом", - заявили в НФ.
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Напомним:
- 17 мая фракция "Народный фронт" вышла из парламентской коалиции. На формирование новой коалиции отводится 30 дней.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
- 21 мая Зеленский издал указ о роспуске Рады. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
- 23 мая указ вступил в силу.