Коломойський розповів, що Портнов допомагає йому з юридичними питаннями
Олігарх Ігор Коломойський розповів, що екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов допомагає йому з деякими юридичними питаннями.
Про це він сказав в інтерв'ю відео-проекту УП "Чітко інтерв'ю", яке вийде на сайті і на Youtube-каналі "Української правди" у четвер увечері.
Він сказав, що нещодавно бачився з Портновим, пив з ним каву і розмовляв про "одне юридичне питання, пов'язане із закордонними процесами".
"Він мені там допомагає у дечому. Він так змужнів в цьому питанні, коли він відбивався від 800 гривень, від усіх міжнародних санкцій, то він пройшов серйозний шлях", - вважає олігарх.
"Думаю, сьогодні це фахівець №1 по тому, як відбиватися від необґрунтованих і придуманих звинувачень. Ви ж розумієте, що людину звинуватили в тому, що він вкрав свою зарплату в 800 гривень", - додав Коломойський.
Водночас він не уточнив у якій саме справі йому допомагає Портнов, лише зазначивши, що він йому "юридично допомагає років 20" також, коли олігарх жив за кордоном.
Коломойський розповів, що коли він летів з Женеви до Ізраїлю, то "не з Женеви летів".
"Я з Женеви полетів до Відня, у мене там було кілька зустрічей. Крім того, ми з ним зустрічалися, обговорювали важливі питання, тому я полетів до Ізраїлю, а він потім ще кілька разів до мене в Ізраїль прилітав", - сказав олігарх.
Також він відповів, чи підтримує Портнова у тому, що він подає заяви в ДБР, НАБУ, ГПУ на Петра Порошенка і його оточення.
"Не засуджую точно. Скоріше так, морально я на його боці, дуже підтримую. А в деяких питаннях просто підтримую. Тому що було кілька ситуацій, в яких Порошенко міг спокійно розпорядитися і перестати його переслідувати. А він продовжував переслідувати. Особисто Порошенко", - вважає Коломойський.
Нагадаємо:
- Олігарх Ігор Коломойський прилетів в Україну з Ізраїлю 16 травня. Він не був в Україні з червня 2017 року.
- 19 травня екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов заявив про повернення в Україну.
- 20 травня Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань заяву із звинуваченням президента Петра Порошенка у скоєнні злочину. Пізніше він заявив, що подав ще одну заяву на Порошенка в ДБР.
- Згодом Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради президента Петра Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.
- Стосовно Портнова українські правоохоронці розслідували кримінальне провадження за статтею "державна зрада". Генпрокуратура розшукувала Портнова за звинуваченням у причетності до масових вбивств активістів на Майдані у 2014 році.
- Прокуратура Криму перевіряла причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.
- Портнов зняв обвинувачення через суд.
- Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко.
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