Коломойський розповів, що Портнов допомагає йому з юридичними питаннями

Олігарх Ігор Коломойський розповів, що екс-заступник глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрій Портнов допомагає йому з деякими юридичними питаннями.

Про це він сказав в інтерв'ю відео-проекту УП "Чітко інтерв'ю", яке вийде на сайті і на Youtube-каналі "Української правди" у четвер увечері.

Він сказав, що нещодавно бачився з Портновим, пив з ним каву і розмовляв про "одне юридичне питання, пов'язане із закордонними процесами".

"Він мені там допомагає у дечому. Він так змужнів в цьому питанні, коли він відбивався від 800 гривень, від усіх міжнародних санкцій, то він пройшов серйозний шлях", - вважає олігарх.

"Думаю, сьогодні це фахівець №1 по тому, як відбиватися від необґрунтованих і придуманих звинувачень. Ви ж розумієте, що людину звинуватили в тому, що він вкрав свою зарплату в 800 гривень", - додав Коломойський.

Водночас він не уточнив у якій саме справі йому допомагає Портнов, лише зазначивши, що він йому "юридично допомагає років 20" також, коли олігарх жив за кордоном.

Коломойський розповів, що коли він летів з Женеви до Ізраїлю, то "не з Женеви летів".

"Я з Женеви полетів до Відня, у мене там було кілька зустрічей. Крім того, ми з ним зустрічалися, обговорювали важливі питання, тому я полетів до Ізраїлю, а він потім ще кілька разів до мене в Ізраїль прилітав", - сказав олігарх.

Також він відповів, чи підтримує Портнова у тому, що він подає заяви в ДБР, НАБУ, ГПУ на Петра Порошенка і його оточення.

"Не засуджую точно. Скоріше так, морально я на його боці, дуже підтримую. А в деяких питаннях просто підтримую. Тому що було кілька ситуацій, в яких Порошенко міг спокійно розпорядитися і перестати його переслідувати. А він продовжував переслідувати. Особисто Порошенко", - вважає Коломойський.

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