Коломойский рассказал, что Портнов помогает ему с юридическими вопросами

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что экс-заместитель главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Портнов помогает ему с некоторыми юридическими вопросами.

Об этом он сказал в интервью видео-проекта УП "Четко интервью", которое выйдет на сайте и на Youtube-канале "Украинской правды" в четверг вечером.

Он сказал, что недавно встречался с Портновым, пил с ним кофе и разговаривал об "одном юридическом вопросе, связанном с зарубежными процессами".

"Он мне там помогает кое в чем. Он так заматерел в этом вопросе, когда он отбивался от 800 гривен, от всех международных санкций, то он прошел серьезный путь", - считает олигарх.

"Думаю, сегодня это специалист №1 по тому, как отбиваться от необоснованных и придуманных обвинений. Вы же понимаете, что человека обвинили в том, что он украл свою зарплату в 800 гривен", - добавил Коломойский.

При этом он не уточнил в каком именно деле ему помогает Портнов, только отметив, что он ему "юридически помогает лет 20" также, когда олигарх жил за границей.

Коломойский рассказал, что когда он летел из Женевы в Израиль, то "не из Женевы летел".

"Я из Женевы полетел в Вену, у меня там было несколько встреч. Кроме того, мы с ним встречались, обсуждали важные вопросы, потому я полетел в Израиль, а он потом еще несколько раз ко мне в Израиль прилетал", - сказал олигарх.

Также он ответил, поддерживает ли Портнова в том, что он подает заявления в ГБР, НАБУ, ГПУ на Петра Порошенко и его окружение.

"Не осуждаю точно. Скорее да, морально я на его стороне, очень поддерживаю. А в некоторых вопросах просто поддерживаю. Потому что было несколько ситуаций, в которых Порошенко мог спокойно распорядиться и перестать его преследовать. А он продолжал преследовать. Лично Порошенко", - считает Коломойский.

Напомним: