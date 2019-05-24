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Тимошенко озвучила позицію щодо референдуму про "мир із Росією"

П'ятниця, 24 травня 2019, 09:36
Тимошенко озвучила позицію щодо референдуму про мир із Росією

Україні слід наполягати на посиленні санкції Заходу проти Росії, а не думати про проведення референдуму про мирний процес із країною-окупантом.

Таку думку висловила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в четвер увечері у програмі "Право на владу" на каналі "1+1", повідомляє Ліга.net.

Вона вважає референдум "чудовою ідеєю", але "не у випадку досягнення миру в цій війні".

На думку Тимошенко, колишня влада неефективно вела переговори і потрібно "терміново сідати за стіл переговорів – без капітуляцій".

"Референдум неприпустимий", – резюмувала вона.

Нагадаємо:

  • 21 травня новий глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський може винести на "народний референдум" питання про мир із РФ.
  • Богдан сказав, що Банкова не буде озвучувати, які червоні лінії готова переступити на переговорах із Росією.
  • Зеленський пізніше заявив, що такий плебісцит "не має законодавчої ініціативи, це спосіб з'ясувати думку суспільства".
  • Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко прокоментував: "Зрозуміло,що всі проголосують "за мир", не вдаючись особливо у деталі. Що і є питомою метою Кремля. Решта для них – справа техніки".
  • Екс-президент Петро Порошенко, спікер Верховної Ради Андрій Парубій і мер Львова Андрій Садовий вважають ідею референдуму спробою капітуляції.
  • Співак і молодий політик Святослав Вакарчук упевнений, що це "небезпечно і безвідповідально"; він нагадав, чим закінчився референдум щодо Brexit у Великій Британії.
  • У Кремлі назвали референдум внутрішньою справою України, там чекають реальних дій.

Теми: референдумТимошенко
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