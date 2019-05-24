Тимошенко озвучила позицію щодо референдуму про "мир із Росією"

Україні слід наполягати на посиленні санкції Заходу проти Росії, а не думати про проведення референдуму про мирний процес із країною-окупантом.

Таку думку висловила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко в четвер увечері у програмі "Право на владу" на каналі "1+1", повідомляє Ліга.net.

Вона вважає референдум "чудовою ідеєю", але "не у випадку досягнення миру в цій війні".

На думку Тимошенко, колишня влада неефективно вела переговори і потрібно "терміново сідати за стіл переговорів – без капітуляцій".

"Референдум неприпустимий", – резюмувала вона.

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