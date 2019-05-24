Тимошенко озвучила позицию по референдуму о "мире с Россией"

Украине следует настаивать на ужесточении санкции Запада против России, а не думать о проведении референдума о мирном процессе со страной-оккупантом.

Такое мнение выразила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в четверг вечером в программе "Право на владу" на канале "1+1", сообщает Лига.net.

Она считает референдум "прекрасной идеей", но "не в случае достижения мира в этой войне".

По мнению Тимошенко, прошлая власть неэффективно вела переговоры. С кем именно – со страной-оккупантом или международными партнерами, она не уточнила.

По мнению лидера "Батькивщины", нужно "срочно садиться за стол переговоров – без капитуляций".

"Референдум недопустим", – резюмировала она.

Напомним: