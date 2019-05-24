Тимошенко озвучила позицию по референдуму о "мире с Россией"
Пятница, 24 мая 2019, 09:36
Украине следует настаивать на ужесточении санкции Запада против России, а не думать о проведении референдума о мирном процессе со страной-оккупантом.
Такое мнение выразила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в четверг вечером в программе "Право на владу" на канале "1+1", сообщает Лига.net.
Она считает референдум "прекрасной идеей", но "не в случае достижения мира в этой войне".
По мнению Тимошенко, прошлая власть неэффективно вела переговоры и нужно "срочно садиться за стол переговоров – без капитуляций".
"Референдум недопустим", – резюмировала она.
Напомним:
- 21 мая новый глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский может вынести на "народный референдум" вопрос о мире с РФ.
- Богдан сказал, что Банковая не будет озвучивать, какие красные линии готова переступить на переговорах с РФ.
- Зеленский позже заявил, что такой плебисцит "не имеет законодательной инициативы, это способ выяснить мнение общества"
- Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко прокомментировал: "Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особо в детали. Что и является удельной целью Кремля. Остальное для них – дело техники"..
- Экс-президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и мэр Львова Андрей Садовой считают идею референдума попыткой капитуляции.
- Певец и молодой политик Святослав Вакарчук уверен, что это "опасно и безответственно"; он напомнил, чем закончился референдум по Brexit в Великобритании.
- В Кремле назвали референдум – внутренним делом Украины, там ждут реальных действий.