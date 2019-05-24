Новини 24 травня: старт виборчої кампанії до Ради та скарга на рішення Зеленського

В Україні стартувала виборча кампанія в Раду, "Народний фронт" поскаржився до Конституційного суду через розпуск парламенту, а політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування — новини, що були актуальні 24 травня.

Про Раду

В Україні стартувала виборча кампанія в Раду — дострокові вибори відбудуться 21 липня.

"Народний фронт" поскаржився до Конституційного суду на рішення Зеленського про розпуск Ради.

"Баба з воза – кобилі легше", — лідер "Радикальної партії" Ляшко повідомив про вихід депутата Мосійчука із політсили.

Про політв’язня Клиха

Український політв'язень Станіслав Клих, засуджений у Чечні до 20 років, оголосив голодування.

Про "Кляті питання"

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