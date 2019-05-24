Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 24 травня: старт виборчої кампанії до Ради та скарга на рішення Зеленського

П'ятниця, 24 травня 2019, 21:43

В Україні стартувала виборча кампанія в Раду, "Народний фронт" поскаржився до Конституційного суду через розпуск парламенту, а політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування — новини, що були актуальні 24 травня.

Про Раду

В Україні стартувала виборча кампанія в Раду — дострокові вибори відбудуться 21 липня.

"Народний фронт" поскаржився до Конституційного суду на рішення Зеленського про розпуск Ради.

"Баба з воза – кобилі легше", — лідер "Радикальної партії" Ляшко повідомив про вихід депутата Мосійчука із політсили.

Про політв’язня Клиха

Український політв'язень Станіслав Клих, засуджений у Чечні до 20 років, оголосив голодування.

Про "Кляті питання"

Поки ви читаєте це речення, кількість підписників у нашому Telegram-каналі не змінюється. Тому дочитуйте усе скорше і підписуйтеся!

Про інші важливі новини

У Православній церкві України заборонили архієреям і клірикам балотуватися у народні депутати і обіймати посади у місцевих органах влади.

Партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" змінила назву на "Європейська солідарність" — тепер вона теж "ЄС".

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей піде у відставку з поста лідера Консервативної партії 7 червня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВерховна РадавибориНародний фронтКС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Усі новини...
Зеленський
Ердоган після Зеленського може поговорити із Путіним – ЗМІ
Зеленський та прем’єр Чехії обговорили спільне виробництво зброї
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Останні новини
11:51
У Жеваго заявили про порушення при продажі Нацбанком Білоцерківської ТЕЦ: "штучно занизили ціну"
11:50
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери
11:38
Росія запускає "Шахеди" з нового місця в Криму, щоб заплутати українську ППО − розвідка Британії
11:38
фотоУламок впав у двір: Кличко показав вирву, пошкоджений дім, садок і згорілі машини
11:38
Як телефонувати в поліцію Києва, якщо немає звʼязку? Додаткові номери для месенджерів
11:17
фотоСБУ затримала хористку УПЦ МП, яка наводила російські ракети на Запоріжжя
11:10
МВФ підтримав мораторій на виплату Україною держборгу до 2027 року: коли проведуть реструктуризацію
10:43
Зеленський прибув до Норвегії
10:41
Програма з Оленою Кравець на каналі "Дім" отримала з держбюджету понад 27 млн грн у 2023 році
10:39
Жителів Київщини попереджають про вибухи 13 грудня
Усі новини...
Реклама: