Новини 24 травня: старт виборчої кампанії до Ради та скарга на рішення Зеленського
В Україні стартувала виборча кампанія в Раду, "Народний фронт" поскаржився до Конституційного суду через розпуск парламенту, а політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування — новини, що були актуальні 24 травня.
Про Раду
В Україні стартувала виборча кампанія в Раду — дострокові вибори відбудуться 21 липня.
"Народний фронт" поскаржився до Конституційного суду на рішення Зеленського про розпуск Ради.
"Баба з воза – кобилі легше", — лідер "Радикальної партії" Ляшко повідомив про вихід депутата Мосійчука із політсили.
Про політв’язня Клиха
Український політв'язень Станіслав Клих, засуджений у Чечні до 20 років, оголосив голодування.
Про "Кляті питання"
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