Новости 24 мая: старт избирательной кампании в Раду и жалоба на решение Зеленского
В Украине стартовала избирательная кампания в Раду, "Народный фронт" пожаловался в Конституционный суд из-за роспуска парламента, а политзаключенный Станислав Клих объявил голодовку — новости, которые были актуальны 24 мая.
О Раде
В Украине стартовала избирательная кампания в Раду - досрочные выборы состоятся 21 июля.
"Народный фронт" пожаловался в Конституционный суд на решение Зеленского о роспуске Рады.
"Баба с воза – кобыле легче", — лидер "Радикальной партии" Ляшко сообщил о выходе депутата Мосийчука из политсилы.
О политзаключенном Клыхе
Украинский политзаключенный Станислав Клых, осужденный в Чечне до 20 лет, объявил голодовку.
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