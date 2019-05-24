Новости 24 мая: старт избирательной кампании в Раду и жалоба на решение Зеленского

В Украине стартовала избирательная кампания в Раду, "Народный фронт" пожаловался в Конституционный суд из-за роспуска парламента, а политзаключенный Станислав Клих объявил голодовку — новости, которые были актуальны 24 мая.

О Раде

В Украине стартовала избирательная кампания в Раду - досрочные выборы состоятся 21 июля.

"Народный фронт" пожаловался в Конституционный суд на решение Зеленского о роспуске Рады.

"Баба с воза – кобыле легче", — лидер "Радикальной партии" Ляшко сообщил о выходе депутата Мосийчука из политсилы.

О политзаключенном Клыхе

Украинский политзаключенный Станислав Клых, осужденный в Чечне до 20 лет, объявил голодовку.

О Telegram

Пока вы читаете это предложение, количество подписчиков в нашем Telegram-канале не меняется. Поэтому дочитывайте все скорее и подписывайтесь!

О других важных новостях

В Православной церкви Украины запретили архиереям и клирикам баллотироваться в народные депутаты и занимать должности в местных органах власти.

Партия "Блок Петра Порошенко" Солидарность" изменила наименование на "Европейская солидарность".

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.