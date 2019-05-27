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Партія "Слуга народу" визначилася з керівництвом

Понеділок, 27 травня 2019, 11:08
Дмитро Разумков
Українська правда

Головою партії "Слуга народу" став Дмитро Разумков, керівником виборчого штабу партії - Олександр Корнієнко.

Про це повідомила на прес-конференції в Києві в понеділок прес-секретар партії Тетяна Циба.

"Голова партії "Слуга народу" - Дмитро Разумков, керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, керівник діджитал напрямку - Михайло Федорів", - сказала вона.

Разумков розповів, що нещодавно партія "Слуга народу" провела свій з‘їзд, де переобрали голову партії.

За його словами, Іван Баканов через перехід на роботу до СБУ більше не може бути головою, і новим головою вибрали Разумкова.

У свою чергу, Корнієнко повідомив, що наступний з‘їзд партії відбудеться 8 червня.

"На цьому з’їзді ми покажемо всіх кандидатів по мажоритарних округах, список партії та програму партії" - сказав він.

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Нагадаємо:

  • Раніше заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка повідомляв, що партію "Слуга народу" на виборах до Верховної Ради очолить Разумков.
  • За даними соціологічного дослідження, до парламенту можуть пройти 4 партії. Зокрема, партію "Слуга народу" готові підтримати 29,5% з усіх опитаних, "Опозиційну платформу – За життя" – 8,3%, Блок Петра Порошенка "Солідарність" – 7,3%, ВО "Батьківщина" - 7,1%.
  • Дмитро Разумков був одним із основних політконсультантів Зеленського під час передвиборчої кампанії та спікером його штабу Зеленського. Регулярно представляв позицію кандидата на всіх телеефірах та політичних шоу. Політичну кар'єру Разумков розпочинав у 2006 році 22-річним членом Партії регіонів.
  • 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання. Згідно з указом, вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
  • Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Андрія Парубія про скликання 22 травня позачергового засідання парламенту.
  • Президент попросив проголосувати за внесення змін до закону про вибори народних депутатів – скасувати мажоритарну частину виборів до ВР і знизити прохідний бар’єр до 3%.
  • Однак 22 травня Верховна Рада провалила законопроекти президента і навіть не внесла їх до порядку денного.

Роман Кравець, УП

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Теми: Слуга народуРазумков Дмитро
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