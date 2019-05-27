Партія "Слуга народу" визначилася з керівництвом

Головою партії "Слуга народу" став Дмитро Разумков, керівником виборчого штабу партії - Олександр Корнієнко.

Про це повідомила на прес-конференції в Києві в понеділок прес-секретар партії Тетяна Циба.

"Голова партії "Слуга народу" - Дмитро Разумков, керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко, керівник діджитал напрямку - Михайло Федорів", - сказала вона.

Разумков розповів, що нещодавно партія "Слуга народу" провела свій з‘їзд, де переобрали голову партії.

За його словами, Іван Баканов через перехід на роботу до СБУ більше не може бути головою, і новим головою вибрали Разумкова.

У свою чергу, Корнієнко повідомив, що наступний з‘їзд партії відбудеться 8 червня.

"На цьому з’їзді ми покажемо всіх кандидатів по мажоритарних округах, список партії та програму партії" - сказав він.

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