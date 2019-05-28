Назначение Богдана главой АП оспаривают в Верховном суде
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Вторник, 28 мая 2019, 09:11
В Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене назначения Андрея Богдана главой Администрации президента.
Речь идет об указе президента Владимира Зеленского от 21 мая №304/2019, говорится в сообщении суда
Заявление подано в канцелярию суда 24 мая общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом.
Дела зарегистрированы под номерами 9901/283/19 и 9901/284/19.
В течение 5 дней со дня подачи исков будет вынесено решение о следующих процессуальные действия, отметили в суде.
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