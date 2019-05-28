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Назначение Богдана главой АП оспаривают в Верховном суде

Вторник, 28 мая 2019, 09:11

В Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене назначения Андрея Богдана главой Администрации президента.

Речь идет об указе президента Владимира Зеленского от 21 мая №304/2019, говорится в сообщении суда

Заявление подано в канцелярию суда 24 мая общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом.

Дела зарегистрированы под номерами 9901/283/19 и 9901/284/19.

В течение 5 дней со дня подачи исков будет вынесено решение о следующих процессуальные действия, отметили в суде.

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.
  • Эксперты объясняли, что Зеленский нарушил люстрационный закон, назначив Богдана главой Администрации президента, так как тот дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена Виктора Януковича.
  • Сам Богдан считает несправедливым то, что подпадает под люстрацию.
  • 25 мая петиция за отставку Богдана набрала на сайте президента необходимые 25 тысяч голосов.
  • Верховный суд 27 мая отказал в открытии производства по иску к Зеленскому о признании недействительным указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Темы: БогданлюстрацияАдминистрация президентасудЗеленский
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