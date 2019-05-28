Садовий закликав Зеленського повернути громадянство Саакашвілі

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом скасувати указ його попередника Петра Порошенка і відновити українське громадянство Міхеіла Саакашвілі.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, неординарна постать колишнього президента Грузії та екс-губернатора Одеської області викликає різні емоції в українців.

"Для мене він – товариш, який приїхав в Україну в найважчі часи. Не напрошувався, а приїхав на запрошення української влади", - заявив Садовий.

"Позбавлення його громадянства лише за те, що посмів піти проти Порошенка, було принизливим актом як для самого президента, так і інституту українського громадянства", - додав він.

Садовий закликав Зеленського скасувати указ Порошенка і відновити Саакашвілі в правах.

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