Садовий закликав Зеленського повернути громадянство Саакашвілі

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Вівторок, 28 травня 2019, 15:01

Лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом скасувати указ його попередника Петра Порошенка і відновити українське громадянство Міхеіла Саакашвілі.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, неординарна постать колишнього президента Грузії та екс-губернатора Одеської області викликає різні емоції в українців.

"Для мене він – товариш, який приїхав в Україну в найважчі часи. Не напрошувався, а приїхав на запрошення української влади", - заявив Садовий.

"Позбавлення його громадянства лише за те, що посмів піти проти Порошенка, було принизливим актом як для самого президента, так і інституту українського громадянства", - додав він.

Садовий закликав Зеленського скасувати указ Порошенка  і відновити Саакашвілі в правах.

Нагадаємо:

  • 22 травня адвокат екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що передав в Адміністрацію президента звернення Саакашвілі, у якому він просить повернути йому громадянство України.
  • 21 квітня Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до уповноважених органів влади в Україні з проханням зняти обмеження на його в'їзд.
  • У відповідь державна прикордонна служба наголосила, що Саакашвілі не має підстав для законного в'їзду на територію України.
  • Коментуючи це, Саакашвілі заявив: "Поки Порошенко президент, я і не очікував від Прикордонної служби іншої відповіді. Нічого, ще трошки потерплю після стількох місяців очікування".
  • Саакашвілі видворили з України 12 лютого 2018 року, йому заборонили в'їзд до 13 лютого 2021 року.
  • Саакашвілі пообіцяв повернутися до України і був не проти посісти посаду прем’єра.
  • Наразі Саакашвілі оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
  • Пізніше він заявляв, що повернеться до Грузії, а також запропонував екс-президенту Георгію Маргвелашвілі повернути йому грузинське громадянство.

Українська правда

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Теми: Садовий Зеленський Саакашвілі громадянство


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