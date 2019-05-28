Садовый призвал Зеленского вернуть гражданство Саакашвили
Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить указ его предшественника Петра Порошенко и восстановить украинское гражданство Михеила Саакашвили.
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, неординарная фигура бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области вызывает различные эмоции в украинцев.
"Для меня он - товарищ, который приехал в Украину в самые тяжелые времена. Не напрашивался, а приехал по приглашению украинской власти", - заявил Садовый.
"Лишение его гражданства только за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства", - добавил он.
Садовый призвал Зеленского отменить указ Порошенко и восстановить Саакашвили в правах.
Напомним:
- 22 мая адвокат экс-губернатора Одесской области Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что передал в Администрацию президента обращение Саакашвили, в котором он просит вернуть ему гражданство Украины.
- 21 апреля экс-президент Грузии лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявил, что обратился к уполномоченным органам власти в Украине с просьбой снять ограничения на его въезд в Украину.
- В ответ государственная пограничная служба отметила, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию Украины.
- Комментируя это, Саакашвили заявил: "Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Пограничной службы другого ответа. Ничего, еще немного потерплю после стольких месяцев ожидания".
- Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года.
- Политику запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
- Саакашвили оформил в Нидерландах удостоверение личности, что дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
- Саакашвили также заявлял, что вернется в Грузию, а также предложил президенту вернуть ему грузинское гражданство.
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