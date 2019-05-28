Садовый призвал Зеленского вернуть гражданство Саакашвили

Лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом отменить указ его предшественника Петра Порошенко и восстановить украинское гражданство Михеила Саакашвили.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, неординарная фигура бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области вызывает различные эмоции в украинцев.

"Для меня он - товарищ, который приехал в Украину в самые тяжелые времена. Не напрашивался, а приехал по приглашению украинской власти", - заявил Садовый.

"Лишение его гражданства только за то, что посмел пойти против Порошенко, было унизительным актом как для самого президента, так и института украинского гражданства", - добавил он.

Садовый призвал Зеленского отменить указ Порошенко и восстановить Саакашвили в правах.

Напомним: