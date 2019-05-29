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Новини 29 травня: Саакашвілі повернувся, а Оля Полякова вирішила створити партію

Середа, 29 травня 2019, 21:34

Саакашвілі повернувся в Україну, на шахті у Львівській області стався обвал, а Полякова вирішила заснувати свою "жіночу партію" — новини, що були актуальні 29 травня.

Про Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі, якому Зеленський напередодні повернув громадянство, повернувся до України.

Про імпічмент

Президент Зеленський подав до Ради законопроект про імпічмент.

Про шахту на Львівщині

Двоє гірників загинули внаслідок обвалу шахти "Лісова", що на Львівщині, — трагедія сталася близько 6 ранку.

Про "Опоблок"

Наші джерела кажуть, що зовсім скоро партія "Опозиційний блок" може возз'єднатися для спільного походу у парламент.

Про Полякову

"Це буде перша жіноча партія", — співачка Ольга Полякова вирішила заснувати партію.

Про УДО

Президент Зеленський призначив начальником Управління державної охорони військового Олексія Оцерклевича. Він — учасник бойових дій на Донбасі.

Про тенісистку Плоскіну

Українську спортсменку Олену Плоскіну довічно усунули від тенісу та оштрафували на $20 тис за організацію договірних матчів.

Про Грановського і "БПП"

Депутат Грановський, якого називали куратором екс-президента Порошенка в судах і прокуратурі, оголосив про вихід із партії "БПП" — каже, що продовжуватиме свій політичний шлях самостійно.

Українська правда

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Теми: СаакашвіліЗеленськийвиборишахти
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