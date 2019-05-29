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Новости 29 мая: Саакашвили вернулся, а Оля Полякова решила создать партию

Среда, 29 мая 2019, 21:34

Саакашвили вернулся в Украину, на шахте во Львовской области произошел обвал, а Полякова решила основать свою "женскую партию" — новости, которые были актуальны 29 мая.

О Саакашвили

Саакашвили, которому Зеленский накануне вернул гражданство, вернулся в Украину.

Об импичменте

Президент Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте.

О шахте во Львовской области

Двое горняков погибли в результате обвала шахты "Лесная", что на Львовщине, — трагедия произошла около 6 утра.

Об "Опоблоке"

Наши источники говорят, что совсем скоро партия "Оппозиционный блок" может воссоединиться для совместного похода в парламент.

О Поляковой

"Это будет первая женская партия", — певица Ольга Полякова решила основать партию.

О теннисистке Плоскиной

Украинская спортсменка Елена Плоскина пожизненно отстранена от тенниса и оштрафована на $ 20 тыс за организацию договорных матчей.

О Грановском и "БПП"

Депутат Грановский, которого называли куратором экс-президента Порошенко в судах и прокуратуре, объявил о выходе из партии "БПП" — говорит, что будет продолжать свой политический путь самостоятельно.

Украинская правда
Темы: СаакашвилиЗеленскийвиборышахты
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