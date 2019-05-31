Геращенко: БПП й НФ не погоджувалися на закриті списки

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П'ятниця, 31 травня 2019, 09:50

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє, що лідери фракцій "Блоку Петра Порошенка" та "Народного фронту" не погоджувалися на вибори з закритими списками під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 21 травня.  

"Ми недарма наполягали на оприлюдненні стенограми консультацій в АП . Хоч відео було б епічніше", – написала вона в Facebook.

Геращенко відзначила одну деталь: "На початку стенограми, де вже йде розшифровка феєричного виступу Олега Ляшка, його ще не було в залі, він з боями туди пробивався і кричав то все під дверима. Але в історичну стенограму потрапив і його точно ідентифікували як "О. Ляшко". При цьому більшість присутніх в залі – а це лідери фракцій, запрошені і допущені на 4 , президентський поверх, за списком – названі як "Виступаючий". Тобто, на консультаціях їх так і не ідентифікували, хто є хто? Це дійсно історична стенограма".

"Ну, й епічні "обдруківки". Наприклад, у стенограмі я начебто говорю про велику роботу ВР "в адаптації законів до сенату" – звичайно, в реалі мова йшла про адаптацію до ЄС і НАТО. Але в АП цих слів бояться", – зіронізувала перший віце-спікер:

"Ключове. Зі стенограми чітко видно, що Парубій, я, керівники БПП, НФ і РПЛ заявили про неконституційність розпуску. І ані БПП, ані НФ не погоджувалися ні на які закриті списки", – додала Геращенко.

Напередодні Адміністрація президента оприлюднила стенограму зустрічі Володимира Зеленського з керівництвом парламенту й лідерами фракцій щодо дострокових виборів Верховної Ради, яка відбулася 21 травня на Банковій.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський розпустив Верховну Раду і провів зустріч із керівництвом парламенту з цього приводу.
  • 22 травня депутати не підтримали його законопроект про зміну виборчого законодавства, який передбачав пропорційну систему із закритими списками.
  • Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що Зеленський і лідери фракцій досягли компромісу, але потім депутати не дотрималися його.
  • Ці слова обурили спікера Андрія Парубія, який звинуватив Стефанчука у брехні, заперечивши компроміс щодо закритих партійних списків.

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Теми: Верховна Рада вибори Зеленський Адміністрація президента Геращенко Ірина


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