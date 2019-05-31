Геращенко: БПП и НФ не соглашались на закрытые списки

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что лидеры фракций "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" не соглашались на выборы с закрытыми списками во время встречи с президентом Владимиром Зеленским 21 мая.

"Мы недаром настаивали на обнародовании стенограммы консультаций в АП. Хотя видео было бы более эпично", – написала она в Facebook.

Геращенко отметила одну деталь: "В начале стенограммы, где уже идет расшифровка феерического выступления Олега Ляшко, его еще не было в зале, он с боями туда пробивался и кричал это все под дверью. Но в историческую стенограмму попал и его точно идентифицировали как "О. Ляшко". При этом большинство присутствовавших в зале – а это лидеры фракций, приглашены и допущенные на 4, президентский этаж, по списку – названы как "Выступающий". То есть, на консультациях их так и не идентифицировали, кто есть кто? Это действительно историческое стенограмма".

"Ну, и эпические "опечатки". Например, в стенограмме я вроде говорю о большой работе ВР "по адаптации законов в сенат" – конечно, в реале речь шла об адаптации в ЕС и НАТО. Но в АП этих слов боятся", – сыронизировала первый вице-спикер:

"Ключевое. Из стенограммы четко видно, что Парубий, я, руководители БПП, НФ и РПЛ заявили о неконституционности роспуска. И ни БПП, ни НФ не соглашались ни на какие закрытые списки", – добавила Геращенко.

Накануне Администрация президента обнародовала стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством парламента и лидерами фракций относительно досрочных выборов Верховной Рады, которая состоялась 21 мая на Банковой.

Stenograma Z AP (PDF)

Stenograma Z AP (Text) ​

Напомним: