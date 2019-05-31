Вбивство Гандзюк: Мангеру дозволили виїжджати за місто без попередження
Підозрюваному в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голова Херсонської облради Владиславу Мангер дозволили пересуватись у межах області, не попереджаючи про це слідство.
Про це "Українській правді" повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.
У п’ятницю Шевченківський райсуд Києва продовжив Мангеру запобіжний захід до 1 липня.
Чиновника залишили без закордонних паспортів і з електронним браслетом. Залишати Херсонську область він має виключно з дозволу правоохоронців.
Раніше він мав також попереджати про свої переміщення у межах області.
Адвокат підозрюваного Андрій Мурашкін пояснив УП, що необхідність розширити межі вільного пересування пов’язана із необхідністю виконання обов’язків голови облради.
Нагадаємо:
- 1 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюккислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
- У квітні стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
- 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.
- 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
- Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
- Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.
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