Вбивство Гандзюк: Мангеру дозволили виїжджати за місто без попередження

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П'ятниця, 31 травня 2019, 11:48

Підозрюваному в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голова Херсонської облради Владиславу Мангер дозволили пересуватись у межах області, не попереджаючи про це слідство.

Про це "Українській правді" повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

У п’ятницю Шевченківський райсуд Києва продовжив Мангеру запобіжний захід до 1 липня.

Чиновника залишили без закордонних паспортів і з електронним браслетом. Залишати Херсонську область він має виключно з дозволу правоохоронців.

Раніше він мав також попереджати про свої переміщення у межах області.

Адвокат підозрюваного Андрій Мурашкін пояснив УП, що необхідність розширити межі вільного пересування пов’язана із необхідністю виконання обов’язків голови облради.

Нагадаємо:

  • 1 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюккислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а за 2 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • У квітні стало відомо, що їм змінили підозру зі вбивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 4 грудня 2018 року правоохоронці оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк Олексію Левіну (Москалу), якого пов'язують з місцевою владою. Левіна оголосили в розшук, він переховується у Домінікані.
  • 11 лютого голові обласної ради Херсонської області Владиславу Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Гандзюк.
  • Однак пізніше прокуратура змінила Мангеру підозру на замовлення побиття.
  • Активісти і журналісти вважають причетними до вбивства Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука.

Соня Лукашова, УП

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Теми: напад на Гандзюк Херсон активісти суд


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