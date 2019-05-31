Вбивство Гандзюк: Мангеру дозволили виїжджати за місто без попередження

Підозрюваному в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк голова Херсонської облради Владиславу Мангер дозволили пересуватись у межах області, не попереджаючи про це слідство.

Про це "Українській правді" повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

У п’ятницю Шевченківський райсуд Києва продовжив Мангеру запобіжний захід до 1 липня.

Чиновника залишили без закордонних паспортів і з електронним браслетом. Залишати Херсонську область він має виключно з дозволу правоохоронців.

Раніше він мав також попереджати про свої переміщення у межах області.

Адвокат підозрюваного Андрій Мурашкін пояснив УП, що необхідність розширити межі вільного пересування пов’язана із необхідністю виконання обов’язків голови облради.

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