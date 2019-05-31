Мангеру позволили выезжать за город без предупреждения
Подозреваемому в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк глава Херсонского облсовета Владиславу Мангеру позволили передвигаться в пределах области, не предупреждая об этом следствие.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
В пятницу Шевченковский райсуд Киева продлил Мангеру меру пресечения до 1 июля.
Чиновника оставили без загранпаспортов и с электронным браслетом. Покидать Херсонскую область он должен исключительно с разрешения правоохранителей.
Ранее он должен был также предупреждать о своих перемещениях в пределах области.
Адвокат подозреваемого Андрей Мурашкин объяснил УП, что необходимость расширить границы свободного передвижения связана с необходимостью выполнения обязанностей главы облсовета.
Напомним:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда неизвестный облил активистку Екатерину Гандзюк кислотой.Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а спустя 2 месяца скончалась в больнице после многочисленных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 11 февраля председателю областного совета Херсонской области Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.
- Однако позже прокуратура изменила Мангеру подозрение на заказ избиения.
- Активисты и журналисты считают причастными к убийству – Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука.
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