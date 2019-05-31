Подозреваемому в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк глава Херсонского облсовета Владиславу Мангеру позволили передвигаться в пределах области, не предупреждая об этом следствие.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

В пятницу Шевченковский райсуд Киева продлил Мангеру меру пресечения до 1 июля.

Чиновника оставили без загранпаспортов и с электронным браслетом. Покидать Херсонскую область он должен исключительно с разрешения правоохранителей.

Ранее он должен был также предупреждать о своих перемещениях в пределах области.

Адвокат подозреваемого Андрей Мурашкин объяснил УП, что необходимость расширить границы свободного передвижения связана с необходимостью выполнения обязанностей главы облсовета.

Напомним: