ООН: Угорщина не годує біженців, яким не надали статус шукача притулку

Угорщина цілеспрямовано відмовляється забезпечувати продовольством мігрантів, яким відмовили в притулку. З серпня минулого року в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) назбирали дані про щонайменше 21 такий випадок.

Про це повідомили в УВКПЛ у п'ятницю, 3 травня, передає DW з посиланням на dpa.

За даними ООН, ті мігранти, які очікували висилки, до п'яти днів не отримували харчування. У організації наголошують, що такими діями угорський уряд порушує міжнародне право.

Зазначається, що у вересні 2018 році комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет звинуватила уряд Орбана у тому, що той не забезпечує продуктами харчування мігрантів, розміщених у транзитних зонах.

"Попри обіцянки відмовитися від подібної практики, судячи з усього, ситуація не змінилася, заявила представниця комісаріату ООН з прав людини Равіна Шамсадані. За її словами, винятки роблять тільки для вагітних і матерів-годувальниць", - йдеться у повідомленні.

В ООН підкреслюють, що через такі дії угорської влади існує ризик, що дехто з мігрантів може просто недоїдати, а це негативно позначиться на здоров'ї цих людей. В організації назвали таку практику "антигуманною".

"На початку цього тижня угорський уряд повідомив, що не є відповідальним за біженців, яким було відмовлено в наданні притулку, або за людей, які не клопотали про статус шукача притулку.

Решта мігрантів, як запевнили у Будапешті, забезпечуються продуктами харчування", - пише DW.