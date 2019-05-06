Суд дозволив Насірову користуватися закордонним паспортом

Шевченківський райсуд Києва не зобов’язав екс-голову Державної фіскальної служби Романа Насірова та керівника департаменту ДФС Володимира Новикова знову здати паспорти для виїзду за кордон.

Як повідомляє Спе5ціалізована антикорупційна прокуратура, 6 травня суд наклав інші зобов’язання.

Прокурор САП клопотав про зміну запобіжного заходу та покладення на обвинувачених обов’язків з метою забезпечення їх належної процесуальної поведінки, зокрема, обов’язку здати паспорти для виїзду за кордон.

Раніше ці обов’язки вже покладалися на обвинувачених, однак з 2 по 6 травня 2019 року не діяли у зв’язку з неможливістю суду вчасно розглянути клопотання прокурора про продовження строку їх дії.



За результатами розгляду клопотання колегія у складі суддів Бугіля В.В., Щебуняєвої Л.Л. та Хардіної О.П. поклала на обвинувачених обов’язки з’являтися до суду за викликом, повідомляти суд про зміну місця проживання та роботи, утриматися від спілкування зі свідками з питань кримінального провадження.



У задоволенні клопотання щодо покладення інших обов'язків, зокрема зобов’язання обвинувачених здати паспорти для виїзду за кордон, колегія суддів відмовила.



Наступне судове засідання призначено на 17 травня, на 10:00.