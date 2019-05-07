У РФ дітей з дитсадків вивели на парад "дошкільних військ"

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Вівторок, 7 травня 2019, 14:30

У російському П'ятигорську вихованці дитячих садків міста у військовій формі взяли участь в параді "дошкільних військ".

Про це повідомляється на офіційному сайті міста.

Зазначається, що у заході взяли участь понад 500 дітей, які марширували в формі піхотинців, танкістів, льотчиків, моряків, артилеристів і медсестер по площі біля вічного вогню.

 
 

"Чим раніше починається патріотичне виховання - тим здоровіше суспільство. Це не просто весела гра", - заявила начальниця місцевого управління освіти Наталя Васютіна.

 

Повідомляється, що дитячий хор виконав "Катюшу", а на параді "дошкільні військ" були присутні також ветерани, члени руху "Юнармія" і представники громадських організацій, влади, педагоги та батьки дітей.

Українська правда

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Теми: Росія діти армія


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