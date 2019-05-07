У РФ дітей з дитсадків вивели на парад "дошкільних військ"

У російському П'ятигорську вихованці дитячих садків міста у військовій формі взяли участь в параді "дошкільних військ".

Про це повідомляється на офіційному сайті міста.

Зазначається, що у заході взяли участь понад 500 дітей, які марширували в формі піхотинців, танкістів, льотчиків, моряків, артилеристів і медсестер по площі біля вічного вогню.

"Чим раніше починається патріотичне виховання - тим здоровіше суспільство. Це не просто весела гра", - заявила начальниця місцевого управління освіти Наталя Васютіна.

Повідомляється, що дитячий хор виконав "Катюшу", а на параді "дошкільні військ" були присутні також ветерани, члени руху "Юнармія" і представники громадських організацій, влади, педагоги та батьки дітей.