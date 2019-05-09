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Порошенко: Не допустимо ще однієї масштабної війни в Європі

Четвер, 9 травня 2019, 10:11

Чинний президент Петро Порошенко переконаний, що Україна разом з демократичними націями не допустить повторення ще однієї масштабної війни на європейському континенті.

Про це йдеться у його зверненні до народу з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, розміщеному на сайті президента.

"П’ять років поспіль нащадки уславлених переможців нацизму зі зброєю захищають свободу та цивілізаційний вибір Українського народу від російської агресії", - зазначив Порошенко.

На його переконання, східні терени України "перетворилися на форпост мирної об’єднаної Європи".

"Переконаний: разом із демократичними націями ми обов’язково переможемо у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, не допустимо повторення ще однієї масштабної війни на європейському континенті", - йдеться у зверненні.

Президент Петро Порошенко, прем’єр Володимир Гройсман та ще ряд політиків близько 9 ранку четверга поклали квіти до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави в Києві.

Участь в урочистостях також взяли керівники різних релігійних конфесій і ветерани.

Близько 10 до парку Слави для покладання квітів прибули представники "Опозиційної платформи За життя".

Українська правда
Теми: ПорошенкоЄвропавійнаДень Перемоги
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