Порошенко: Не допустим еще одной масштабной войны в Европе

Действующий президент Петр Порошенко убежден, что Украина вместе с демократическими нациями не допустит повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте.

Об этом говорится в его обращении к народу по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, размещенном на сайте президента.

"Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор украинского народа от российской агрессии", - отметил Порошенко.

По его убеждению, восточные территории Украины "превратились в форпост мирной объединенной Европы".

"Убежден, вместе с демократическими нациями мы обязательно победим в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашего государства, не допустим повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте", - говорится в обращении.

Президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман и еще ряд политиков около 9 утра четверга возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в Киеве.

Участие в торжествах также приняли руководители различных религиозных конфессий и ветераны.

Около 10 утра в парк Славы для возложения цветов прибыли представители "Оппозиционной платформы За жизнь".