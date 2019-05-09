Порошенко: Не допустим еще одной масштабной войны в Европе

1642 просмотра
Четверг, 9 мая 2019, 10:11

Действующий президент Петр Порошенко убежден, что Украина вместе с демократическими нациями не допустит повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте.

Об этом говорится в его обращении к народу по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, размещенном на сайте президента.

"Пять лет подряд потомки прославленных победителей нацизма с оружием защищают свободу и цивилизационный выбор украинского народа от российской агрессии", - отметил Порошенко.

По его убеждению, восточные территории Украины "превратились в форпост мирной объединенной Европы".

"Убежден, вместе с демократическими нациями мы обязательно победим в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашего государства, не допустим повторения еще одной масштабной войны на европейском континенте", - говорится в обращении.

Президент Петр Порошенко, премьер Владимир Гройсман и еще ряд политиков около 9 утра четверга возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в парке Вечной Славы в Киеве.

Участие в торжествах также приняли руководители различных религиозных конфессий и ветераны.

Около 10 утра в парк Славы для возложения цветов прибыли представители "Оппозиционной платформы За жизнь".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Европа война День Победы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Порошенко: Остаюсь в политике, чтобы защитить евроатлантический курс Украины 9 мая 2019, 01:26
Порошенко ввел в действие решение СНБО об укреплении обороноспособности 8 мая 2019, 00:26
Порошенко уволил командующего Нацгвардии 7 мая 2019, 20:33
Все новости
Главные новости
Вятрович хочет изменить даты основания некоторых городов Украины
В Госдепе оценили реакцию Зеленского на паспортный указ Путина
"Самопомич" покидают еще 5 нардепов
Боевики сосредоточили огонь на востоке зоны ООС, погиб боец
Все новости
здоровье

Как правильно ухаживать за ногтями

Опыт

Как это – держать хищника в доме

здоровье

Как похудеть в руках: 9 советов, чтобы избавиться от лишнего жира

Поиск по сайту
Архив
Весь архів