Луценко заявив про рейдерську атаку на 18-тисячне місто
Субота, 1 червня 2019, 12:38
Генпрокурор Юрій Луценко заявив про "рейдерську атаку на 18-тисячне місто на Київщині".
За повідомленням генпрокурора, атака, яку було відбито спільно з Нацполіцією, сталася 31 травня.
"Вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок було 18 тисячне місто на Київщині. Бандити затримані, арешти на майно накладені", - заявив Луценко.
Про яке саме місто йдеться, генпрокурор не уточнив.
Він додав, що це "свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік".
Українська правда