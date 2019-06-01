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Луценко заявив про рейдерську атаку на 18-тисячне місто

Субота, 1 червня 2019, 12:38

Генпрокурор Юрій Луценко заявив про "рейдерську атаку на 18-тисячне місто на Київщині". 

За повідомленням генпрокурора, атака, яку було відбито спільно з Нацполіцією, сталася 31 травня. 

"Вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок було 18 тисячне місто на Київщині. Бандити затримані, арешти на майно накладені", - заявив Луценко. 

Про яке саме місто йдеться, генпрокурор не уточнив. 

Він додав, що це "свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік". 

Українська правда
Теми: рейдерствоЛуценкоКиївська область
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