Генпрокурор Юрій Луценко заявив про "рейдерську атаку на 18-тисячне місто на Київщині".

За повідомленням генпрокурора, атака, яку було відбито спільно з Нацполіцією, сталася 31 травня.

"Вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок було 18 тисячне місто на Київщині. Бандити затримані, арешти на майно накладені", - заявив Луценко.

Про яке саме місто йдеться, генпрокурор не уточнив.

Він додав, що це "свідчить про необхідність змін до законодавства про реєстраційні функції, яких ми з міністром юстиції добиваємося вже другий рік".