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Зеленский продолжает увольнять чиновников СБУ: взялся за регионы

Понедельник, 10 июня 2019, 12:58

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области.

Об этом говорится в указе президента №355 от 10 июня.

"Уволиться Бедрия Василия Васильевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области", - отмечается в указе.

 
Василий Бедрий

Бедрия назначил на должность экс-президент Петр Порошенко в октябре 2015 года.

В августе 2017 года Порошенко присвоил Бедрию звание генерал-майора.

Напомним:

  • Новый президент проводит ротацию в Службе безопасности, тогда как действующий глава СБУ Василий Грицак ушел в отпуск.
  • 22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины руководителя своей партии "Слуга народа" Ивана Баканова. Он и выполняет обязанности главы СБУ с 3 июня.
  • 3 июня Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
  • До этого Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука, а также первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.
  • Потом Зеленский уволил Виталия Маликова с военной службы в запас.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийСБУуказыувольнениеРовенская область
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