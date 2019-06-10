Зеленский продолжает увольнять чиновников СБУ: взялся за регионы
Понедельник, 10 июня 2019, 12:58
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области.
Об этом говорится в указе президента №355 от 10 июня.
"Уволиться Бедрия Василия Васильевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области", - отмечается в указе.
Бедрия назначил на должность экс-президент Петр Порошенко в октябре 2015 года.
В августе 2017 года Порошенко присвоил Бедрию звание генерал-майора.
Напомним:
- Новый президент проводит ротацию в Службе безопасности, тогда как действующий глава СБУ Василий Грицак ушел в отпуск.
- 22 мая Зеленский назначил первым заместителем главы Службы безопасности Украины руководителя своей партии "Слуга народа" Ивана Баканова. Он и выполняет обязанности главы СБУ с 3 июня.
- 3 июня Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
- До этого Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука, а также первого заместителя главы СБУ Виталия Маликова и начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.
- Потом Зеленский уволил Виталия Маликова с военной службы в запас.
Украинская правда