Зеленский продолжает увольнять чиновников СБУ: взялся за регионы

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области.

Об этом говорится в указе президента №355 от 10 июня.

"Уволиться Бедрия Василия Васильевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области", - отмечается в указе.

Василий Бедрий

Бедрия назначил на должность экс-президент Петр Порошенко в октябре 2015 года.

В августе 2017 года Порошенко присвоил Бедрию звание генерал-майора.

Напомним: