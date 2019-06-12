У "Голосі" пояснили, як прогледіли "негідних" у своїх рядах

У партії "Голос" кажуть, що не знали про причетність одного зі своїх екс-кандидатів у депутати до організації Віктора Медведчука, тому що ця інформація була видалена з відкритих джерел.

Про це "Українській правді" розповіла представниця партії Олександра Устінова, дотична до перевірки кандидатів.

Вона запевнила, що у політсилі перевіряли всіх, кого вносили до списків, однак послалась на обмежені часові рамки.

"Більшість людей, які приходили в партію, вони приходили ззовні, тобто це люди, які подавалися через сайт, які надсилали через партійну скриньку інформацію. Більшість цих людей ніхто не знав… Тому всіх людей перевіряли з нуля", – зазначила Устінова.

За її словами, інформація про те, що екс-кандидат по мажоритарці від "Голосу" Тарас Шкітер співпрацював з "Українським вибором" кума президента Росії Віктора Медведчука була видалена навіть зі сторінки організації.

"Це було дуже важко встановити. Ми не є якоюсь правоохоронною структурою, в якої є доступ до закритої інформації, до закритих баз даних… У відкритих реєстрах чи в інтернеті цієї інформації ми, на жаль, не знайшли", – пояснила членкиня партії.

У політсилі кажуть, що вдячні громадському руху "Чесно", який надав інформацію про Шкітера.

"Вони нам вислали прінтскріни за 2013 рік про те, що ця людина насправді представляла "Український вибір". Це, звичайно, стало для нас аргументом для того, щоб вилучити цю людину з нашої партії", – додала Устінова.

Вона також пояснила, яким чином партія не помітила невідповідність своїм критеріям іншого висуванця Євгена Кугука.

"Нам надійшла інформація від одного з громадян про те, що ця людина балотувалась від "Опозиційного блоку". На жаль, ми цю інформацію не побачили. Коли ми її перевірили більш детально, це виявилося правдою", – стверджують у партії Святослава Вакарчука.

Там також зазначили, що кандидатів перевіряє спеціальна група, однак імена цих людей не називають з міркувань безпеки і щоб запобігти тиску.

"В нас є декілька людей, така невеличка комісія, яка перевіряє інформацію, яка надходить до нас від громадян, від активістів, від журналістів. Ця інформація детально перевіряється", – пояснила Устінова.

За її словами, наразі у партії перевіряють ще кількох кандидатів.

Пояснюючи процедуру виключення кандидатів, Устінова сказала, що ці питання виносили на голосування.

"Це не було одноосібне рішення якоїсь однієї людини, це голосувалося всіма тими самими людьми, які і висували їх", – сказав представниця "Голосу".

Вона вважає "непоганим результатом" внутрішніх перевірок партії, що з усіх поданих кандидатів наразі виключили лише двох.

Водночас, Тарас Шкітер, якого виключили через зв’язок з "Українським вибором", раніше публічно називав це "відверто маніпулятивною та брехливою інформацією". 10 червня він заявив, що не буде балотуватись від "Голосу", щоб не зашкодити Вакарчуку та його команді.

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