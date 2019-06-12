В "Голосе" объяснили, как проглядели "недостойных" в своих рядах
В партии "Голос" говорят, что не знали о причастности одного из своих экс-кандидатов в депутаты к организации Виктора Медведчука, потому что эта информация была удалена из открытых источников.
Об этом "Украинской правде" рассказала представительница партии Александра Устинова, причастная к проверке кандидатов.
Она заверила, что в политсиле проверяли всех, кого вносили в списки, однако сослалась на ограниченные временные рамки.
"Большинство людей, которые приходили в партию, они приходили извне, то есть это люди, которые подавались через сайт, которые присылали через партийный ящик информацию. Большинство этих людей никто не знал... Поэтому всех людей проверяли с нуля", – отметила Устинова.
По ее словам, информация о том, что экс-кандидат по мажоритарке от "Голоса" Тарас Шкитер сотрудничал с "Украинским выбором" кума президента России Виктора Медведчука была удалена даже со страницы организации.
"Это было очень трудно установить. Мы не какая-то правоохранительная структура, у которой есть доступ к закрытой информации, к закрытых базам данных... В открытых реестрах или в интернете этой информации мы, к сожалению, не нашли", – объяснила член партии.
В политсиле говорят, что благодарны общественному движению "Чесно", который предоставил информацию про Шкитера.
"Они нам выслали принтскрины за 2013 о том, что этот человек на самом деле представлял "Украинский выбор". Это, конечно, стало для нас аргументом для того, чтобы удалить этого человека из нашей партии", – добавила Устинова.
Она также объяснила, каким образом партия не заметила несоответствие своим критериям другого выдвиженца Евгения Кугука.
"Нам поступила информация от одного из граждан о том, что этот человек баллотировалась от "Оппозиционного блока". К сожалению, мы эту информацию не увидели. Когда мы ее проверили более подробно, это оказалось правдой", – утверждают в партии Святослава Вакарчука.
Там также отметили, что кандидатов проверяет специальная группа, однако имена этих людей не называют из соображений безопасности и для предотвращения давления.
"У нас есть несколько человек, такая небольшая комиссия, которая проверяет информацию, которая поступает к нам от граждан, от активистов, от журналистов. Эта информация подробно проверяется", – объяснила Устинова.
По ее словам, сейчас в партии проверяют еще нескольких кандидатов.
Объясняя процедуру исключения кандидатов, Устинова сказала, что эти вопросы выносили на голосование.
"Это не было единоличное решение какой-то одного человека, это голосовалось всеми теми же людьми, которые и выдвигали их", – сказала представитель "Голоса".
Она считает "неплохим результатом" внутренних проверок партии, что из всех представленных кандидатов пока что исключили только двух.
В то же время, Тарас Шкитер, которого исключили из-за связи с "Украинским выбором", ранее публично называл это "откровенно манипулятивной и лживой информацией". 10 июня он заявил, что не будет баллотироваться от "Голоса", чтобы не навредить Вакарчуку и его команде.
Напомним:
- 12 июня в "Голосе" сообщили, что из перечня их кандидатов в одномандатных округах исключены два претендента из-за заявлений активистов об их несоответствии критериям политсилы.
- Досрочные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.
- 6 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду.
- В "Голосе" заявили, что у политсилы есть 10 требований к кандидатам в нардепы, по которым будет формироваться избирательный список для участия в парламентских выборах.
- Вакарчук заявил, что сам возглавит список партии "Голос", а другие люди в нем приятно удивят.
- Лидер партии "Голос" также заявил, что его партия не возьмет "ни копейки" от олигархов.
- 8 июня лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук обнародовал первую двадцатку списка партии для участия в досрочных парламентских выборах.
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