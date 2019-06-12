В "Голосе" объяснили, как проглядели "недостойных" в своих рядах

В партии "Голос" говорят, что не знали о причастности одного из своих экс-кандидатов в депутаты к организации Виктора Медведчука, потому что эта информация была удалена из открытых источников.

Об этом "Украинской правде" рассказала представительница партии Александра Устинова, причастная к проверке кандидатов.

Она заверила, что в политсиле проверяли всех, кого вносили в списки, однако сослалась на ограниченные временные рамки.

"Большинство людей, которые приходили в партию, они приходили извне, то есть это люди, которые подавались через сайт, которые присылали через партийный ящик информацию. Большинство этих людей никто не знал... Поэтому всех людей проверяли с нуля", – отметила Устинова.

По ее словам, информация о том, что экс-кандидат по мажоритарке от "Голоса" Тарас Шкитер сотрудничал с "Украинским выбором" кума президента России Виктора Медведчука была удалена даже со страницы организации.

"Это было очень трудно установить. Мы не какая-то правоохранительная структура, у которой есть доступ к закрытой информации, к закрытых базам данных... В открытых реестрах или в интернете этой информации мы, к сожалению, не нашли", – объяснила член партии.

В политсиле говорят, что благодарны общественному движению "Чесно", который предоставил информацию про Шкитера.

"Они нам выслали принтскрины за 2013 о том, что этот человек на самом деле представлял "Украинский выбор". Это, конечно, стало для нас аргументом для того, чтобы удалить этого человека из нашей партии", – добавила Устинова.

Она также объяснила, каким образом партия не заметила несоответствие своим критериям другого выдвиженца Евгения Кугука.

"Нам поступила информация от одного из граждан о том, что этот человек баллотировалась от "Оппозиционного блока". К сожалению, мы эту информацию не увидели. Когда мы ее проверили более подробно, это оказалось правдой", – утверждают в партии Святослава Вакарчука.

Там также отметили, что кандидатов проверяет специальная группа, однако имена этих людей не называют из соображений безопасности и для предотвращения давления.

"У нас есть несколько человек, такая небольшая комиссия, которая проверяет информацию, которая поступает к нам от граждан, от активистов, от журналистов. Эта информация подробно проверяется", – объяснила Устинова.

По ее словам, сейчас в партии проверяют еще нескольких кандидатов.

Объясняя процедуру исключения кандидатов, Устинова сказала, что эти вопросы выносили на голосование.

"Это не было единоличное решение какой-то одного человека, это голосовалось всеми теми же людьми, которые и выдвигали их", – сказала представитель "Голоса".

Она считает "неплохим результатом" внутренних проверок партии, что из всех представленных кандидатов пока что исключили только двух.

В то же время, Тарас Шкитер, которого исключили из-за связи с "Украинским выбором", ранее публично называл это "откровенно манипулятивной и лживой информацией". 10 июня он заявил, что не будет баллотироваться от "Голоса", чтобы не навредить Вакарчуку и его команде.

Напомним: