Саакашвілі розказав, що робитиме, якщо ЦВК його не зареєструє

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі піде до суду, якщо ЦВК не стане реєструвати його кандидатом у депутати Верховної Ради України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Саакашвілі був відсутній в Україні з лютого 2018-го по травень 2019 року після того, як його силоміць видворили з країни. При цьому за законом, в народні депутати можуть балотуватися тільки ті громадяни України, які постійно проживали на її території протягом останніх п’яти років перед виборами.

На питання журналіста, чи дозволить Центральна виборча комісія Саакашвілі взяти участь у виборах, при тому, що його понад рік не було в Україні, той зазначив, що його відсутність може бути кваліфікована як така, що мала місце з поважних причин.

"Президент України Зеленський, я йому дуже вдячний за це, скасував указ свого попередника і визнав, що це було незаконно). Якщо це було незаконно, то моя відсутність теж була незаконною. Якщо вона незаконна, то вона поважна. Тобто, якщо ЦВК не буде мене реєструвати, я сподіваюся, що суд це питання вирішить", – сказав він.

Водночас Саакашвілі пообіцяв виконати рішення суду, якщо ЦВК відмовить йому в реєстрації і суд визнає таке рішення законним.

Нагадаємо:

28 травня президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу свого попередника Петра Порошенка й повернув колишньому президенту Грузії й екс-губернатору Одещини Міхеїлу Саакашвілі громадянствоУкраїни.

29 травня Саакашвілі повернувсядо Києва.

4 червня мер Києва Віталій Кличко заявив, що піде зі своєю партією "Удар" на дострокові вибори Верховної Ради і запропонував Міхеілу Саакашвілі стати головою партії. Саакашвілі відмовився від пропозиції Кличка.